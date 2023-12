Osterode. In Osterode steht das niedersachsenweit kleinste Frauenhaus. Hierhin flüchten Frauen aus ganz Deutschland. Doch wie geht es dann weiter?

Sie ist eingesperrt, darf kein Auto fahren, hat eine halbe Stunde Zeit, um die Elf- und Siebenjährigen zur Schule und ihr Fünfjähriges in den Kindergarten zu bringen. Einkaufen gehen? Nur schnell im kleinen Laden um die Ecke. Ihr Mann arbeitet – unabhängig von Corona – im Homeoffice. So hat er sie unter Kontrolle. Monika* hält es nicht mehr aus, möchte weg. Aber wie und wohin? Ihre erwachsene Tochter aus einer früheren Beziehung hat eine Idee. Sie ruft im Frauenhaus Osterode an. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen reift ein Plan.