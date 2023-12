Osterode. Die Altstadt von Osterode ist voller Leerstand, in jüngster Zeit kamen weitere Schließungen hinzu. Jetzt äußert sich Bürgermeister Jens Augat.

In Osterode kommt eine Ladenschließung nach der anderen: auf das Gebäckeck, den Donut-Shop und MäcGeiz folgte der Aldi in der Leege. Nun ist auch der Woolworth auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Innenstadt ähnelt teils schon einer Geisterstadt. Jetzt haben wir zum Thema Leerstand in Osterode mit Bürgermeister Jens Augat (SPD) und dem Presssprecher Uwe Breyer gesprochen. Im Interview geht es um Denkmalschutz, ausländische Investoren und den Weg zu einer belebteren Innenstadt.