Osterode. Die Talsperren im Harz sind gut gefüllt. Sechs Kubikmeter Wasser pro Sekunde schießen aus Grundablass der Sösetalsperre - und füllen den Fluss bis zum Rand.

Regen, Regen, Regen: So manchen geht die derzeitige Witterung inzwischen auf die Nerven. Bäche und Flüsse im Harz sind üppig gefüllt, trockene Phasen sind nicht abzusehen. Sicher: Die Jahreszeit ist danach. „Wir hatten überhaupt ein feuchtes Jahr und haben aktuell hohen Zufluss“, beschreibt Norman Droste, Pressesprecher der Harzwasserwerke, die Situation. Viel Wasser also, so viel, dass das Unternehmen, das außer für die Sösetalsperre auch für die Ecker-, Grane-, Oker-, Oder- und Innerstetalsperre sowie den Oderteich und die Harzteiche verantwortlich ist, die Balance halten muss, um auch für eventuelle Hochwässer gerüstet zu sein und genügend Speicherkapazitäten vorhalten kann.