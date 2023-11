Osterode. Viele Menschen sind unglücklich mit der Entwicklung des Schwimmbads in Osterode. Der Chef der Wirtschaftsbetriebe hat eine Botschaft für sie.

Es ist die größte Baustelle in Osterode am Harz – und die wohl umstrittenste. Denn der Stand der Bauarbeiten für das SchwimmbadAloha Aqualand rufen im Netz viel Unmut hervor. Auf Facebook machen viele Menschen ihrem Missfallen Luft, sind enttäuscht darüber, dass das neue Bad nicht die gleiche Einrichtung und Annehmlichkeiten wie das geliebte Spaßbad von einst haben wird. Der Chef der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode am Harz (Wibo) verteidigt gegenüber dem Harz Kurier die Pläne für das neue Bad. Er ist sicher: Es wird für jeden etwas dabei sein.