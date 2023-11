Osterode. Auf Osterodes größter Baustelle geht es voran. Den nächsten Schritt vor der Neueröffnung des Schwimmbades können jetzt die Einwohner entscheiden.

Der Zeitpunkt der Eröffnung des neuen Aloha Bades in Osterode rückt näher und nicht nur die Bauarbeiten schreiten weiter voran, sondern auch die Entwicklung der Marke. In diese wird nun auch die Öffentlichkeit miteinbezogen, denn jetzt gibt es die Möglichkeit, für das neue Logo des Schwimmbades abzustimmen. Das geben die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode am Harz (Wibo) in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt.

Derzeit fänden die Fliesenarbeiten im Hallenbad statt. Die Wandfliesen im Schwimmerbecken sowie im kombinierten Nichtschwimmer- und Mehrzweckbecken seien demnach bereits eingebaut. Aktuell würden die Bodenfliesen in den Becken verlegt. Darüber hinaus seien die technischen Unterbauten für die Sprudelliegen im Mehrzweckbecken schon installiert und würden ebenfalls mit Fliesen versehen.

Wann öffnet das neue Aloha Aqualand Schwimmbad in Osterode?

Nach Aussage der zuständigen Projektleiterin, Eveline Mahler, sind zudem sowohl die Innenputzarbeiten in der Schwimmhalle als auch die Elektroinstallation mit Lampen und Lautsprechern an der Decke und den Trägern abgeschlossen. Nach Fertigstellung der Fliesenarbeiten, werden im gesamten Bad die Feinheiten des Innenausbaus folgen: Dazu gehören Türen, Glastrennwände, Garderobenschränke, Sprungtürme und Startblöcke. „Im Hinblick darauf, dass die Arbeiten in allen Bereichen voranschreiten, ist die Eröffnung des neuen Aloha für Sommer 2024 geplant“, so der Geschäftsführer der Wibo, Maik Wächter.

Es geht voran im Aloha: Seit November 2023 sind die Fliesen in den Becken. © Wibo | Wibo Osterode

Die Bürger können abstimmen – und etwas gewinnen

Da die Entscheidung gefallen sei, dass ein neues Schwimmbad auch ein neues Logo brauche, wurde die ortsansässige Werbeagentur Harzkind GmbH mit der Erstellung von Entwürfen beauftragt. Zur Auswahl stehen nun drei verschiedene Logos, die den neuen Fokus des Bades widerspiegeln sollen: Sport, Fitness und Erholung. Auch der dazugehörige Slogan „In meinem Element“ ist neu und soll dafür stehen, dass die zukünftigen Besucher des Bades vor Ort ihren persönlichen Fokus wählen können, um sich im Aloha wohlzufühlen.

Dass sich die Bürgerinnen und Bürger an der Logofindung beteiligen können, sei auch Wunsch von Jens Augat (SPD), Bürgermeister der Stadt Osterode, gewesen, berichtet Maik Wächter. Start der Online-Abstimmung war am Mittwoch, 15. November. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann bis zum 6. Dezember eine Stimme abgeben und hat damit die Möglichkeit, einen von drei Preisen zu gewinnen. Hauptgewinn ist ein exklusiver Besuch des Bades mit der ganzen Familie noch vor der offiziellen Eröffnung. Zu finden ist die Logo-Wahl auf der Webseite der Stadt Osterode. Das Motiv, das die meisten Stimmen erhält, wird am 18. Januar 2024 im Rahmen eines Events mit Glühweinausschank vor dem Schwimmbad als neues Aloha-Logo vorgestellt. Näheres dazu wird die Wibo zeitnah bekannt geben.

Logo 1 © Wibo Osterode | Harzkind GmbH

Logo 2 © Wibo Osterode | Harzkind GmbH

Logo 3. © Wibo Osterode | Harzkind GmbH

