Osterode. Die Aktivisten von „Omas gegen Rechts“ erinnern an die Verbrechen der NS-Zeit. Die Reinigung der Stolpersteine wurde von Jugendlichen unterstützt.

Am 9. November gedenken bundesweit und in vielen Ländern Menschen an die Pogrome gegen Jüdinnen und Juden im Jahr 1938. Die Mitglieder der „Omas gegen Rechts Altkreis Osterode“ trafen sich zu diesem Anlass zu einer besonderen Aktion am Kornmarktbrunnen in Osterode. Gemeinsam mit Jugendlichen einiger örtlicher Schulen reinigten sie die Stolpersteine im ehrenden Angedenken. Die mit Gedenktafeln versehenen Steine erinnern an ehemals in Osterode lebende Jüdinnen und Juden und an das Schicksal, das sie während der NS-Zeit erleiden mussten. Insgesamt sind hier zehn dieser kleinen Bodendenkmäler zu finden.