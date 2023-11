Altkreis Osterode. Eine benutzer-unfreundliche App und Regeln für die Einlösung gestalten die Aktion selbst für fitte Jugendliche schwer. Wir haben unser Glück versucht.

Da wurde endlich mal mit einer Bundes-Aktion an die Jugendlichen gedacht. 200 Euro gab es in diesem Jahr für Kulturveranstaltungen, Kinobesuche und Bücher. Das klingt toll, und das Geld sollten Jugendliche unbedingt mitnehmen, denkt man anfangs. Allerdings gab es dieses Angebot, den Kulturpass der Bundesregierung, nur für diejenigen, die in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden sind. Und hier hat sich die Redewendung „Es ist nicht leicht, an das Geld anderer zu kommen“ wieder einmal bewahrheitet.

Denn, um an das individuelle Budget in Höhe von 200 Euro zu kommen, wurde zumindest in unserer Familie viel Zeit, viele Nerven und Energie verbrannt. Bestimmt zehn Stunden insgesamt haben wir sozusagen mit „Herumprobieren“, Eingeben von Codes, Anforderungen von Pins und Identifizierung zugebracht, um überhaupt die App zum Laufen zu bringen, die man benötigt, um anschließend das Budget nutzen zu können.

Kulturpass-App: Transportpin oder Pin?

Wir begannen die Installation zunächst über die Website ungefähr Ende Juli, da konnte mein Sohn seinen 18. Geburtstag feiern. Zeitgleich musste die dazugehörige App und eine Ausweisidentifizierungs-App installiert werden. Zunächst auch kein Problem. Aber bestimmt ein Dutzend Mal musste mein Sohn seinen Ausweis durch die Kamerafunktion am Handy einlesen, immer mit der Aufforderung, die sogenannte Transportpin, die man mit Erhalt des Ausweises bekommt, einzugeben.

Der Kulturpass für 18-Jährige: Bis man zum Budget von 200 Euro kommt, ist es ein langer Weg. © HK | Herma Niemann

Es gab allerdings nur eine Pin, keine Transportpin. Wahrscheinlich auch durch unseren Fehler (durch mehrmals falsches Eingeben), musste mein Sohn bei der Bundesdruckerei eine neue Pin beantragen. Das dauerte natürlich auch wieder eine Weile, zudem ja auch die Post momentan auch nicht die schnellste ist. Nun war dieser neue Brief von der Bundesdruckerei da. Und wieder versuchten wir, die App des Kulturpasses zum Laufen zu bringen. Verzweiflung machte sich breit, Schimpfwörter verselbständigten sich oder auch die Frage, ob wir einfach zu doof seien. Schlussendlich konnten wir beim Bürgerbüro der Gemeinde nochmals eine neue Pin vergeben. Fazit: Mit der geforderten Transportpin war einfach nur die Pin gemeint, wie wir dort erfuhren.

Kritiken von Jugendlichen im Netz zur Kulturpass-App

Mein Sohn gehört zur Generation Handy, ist fit im Umgang mit digitalen Medien. Und selbst er war manchmal nur laut schimpfend zu hören, wenn er sich mit der App beschäftigte. Im Übrigen findet man im Internet zahlreiche Kritiken, die die App als schlecht bewerten, und die sich daran stören, dass dieses Budget nur für 18-Jährige mit der Gießkanne verteilt werde, und andere junge Menschen ausgeschlossen wurden.

Nun also, der Account war da, die Browser-Version mit der App verknüpft und das Budget von 200 Euro sichtbar, wie auch die Coupons unterschiedlicher Veranstaltungen. Inzwischen war es Oktober, natürlich auch, weil wir uns nicht permanent damit beschäftigten.

30 Euro fürs Kino - aber nicht übertragbar und nicht für Snacks

Nun stand ein Kinobesuch meines Sohnes in Goslar an. Prima Sache, da kann man ja die Kulturapp und das Budget benutzen. Und wieder standen wir da wie der sprichwörtliche „Ochs vorm Scheunentor“. Einloggen? Schon wieder schwierig. Kinobesuch buchen? Auch wieder schwierig. Musste man jetzt die Plätze im Kino vorher reservieren oder vor Ort? Schlussendlich hatten wir den vorgegebenen Gutschein von 30 Euro für das Kino Goslar dann sogar zweimal gebucht. Und dann, abwarten, das Ticket muss nämlich erst noch online genehmigt werden.

Mein Sohn war dann im Kino in Goslar, in der Hoffnung, dass alles klappt - bei Jugendlichen ist das Taschengeld ja generell immer knapp. Und man soll es kaum glauben, es hat geklappt. Fraglich ist allerdings nur, was ein Jugendlicher im Kino mit einem 30-Euro-Ticket anfangen soll, wenn er nur seinen eigenen Kinobesuch (11 Euro), keine Snacks und auch nicht seine Begleitung dazu einladen kann. Da stellt man sich die Frage, in welcher Stadt in Deutschland man denn 30 Euro für ein einzelnes Kinoticket benötigt.

Bundesregierung für Kultur und Medien: Resonanz sei positiv

Auf Nachfrage unserer Zeitung beantwortete ein Sprecher der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) unsere Fragen. So heißt es, dass der KulturPass nach einer Entwicklungszeit von weniger als sechs Monaten sehr erfolgreich gestartet sei. Aktuell seien rund 8.600 Kulturanbietende mit rund 2,3 Millionen Produkten auf der Plattform vertreten. Auch die Resonanz bei den Jugendlichen sei positiv. Die Kritiken im Netz wurden im BKM offenbar nicht gelesen. Denn Befragungen hätten Bekanntheitswerte von über 90 Prozent in der Zielgruppe und über 80 Prozent positive Bewertung bei den Nutzenden gezeigt. Aktuell haben mit rund 223.000 Personen knapp 36 Prozent der aktuell 18-Jährigen ihr KulturPass-Budget freigeschaltet und würden davon regen Gebrauch machen.

Insgesamt kann die BKM der Aussage, die App sei benutzerunfreundlich, daher klar widersprechen. Sprecher der der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien über den KulturPass

KulturPass im Jahr 2023 in Pilotphase

Und gab es Beschwerden? Wie der Sprecher mitteilt, habe es in den ersten Wochen Beschwerden zur Treffsicherheit der Suchergebnisse gegeben. Hier wurde umgehend nachgebessert, sodass jetzt örtlich und inhaltlich besser passende Suchergebnisse in der App angezeigt werden. Auf unsere Frage, warum der KulturPass nur für 18-Jährige ausgegeben wurde, heißt es, dass der KulturPass sich in diesem Jahr in einer Pilotphase befinde, in der nur beschränkte Haushaltsmittel zur Verfügung stünden. „Damit der KulturPass spürbare Wirkungen entfalten kann, wurde die Entscheidung getroffen, dass zunächst nur ein einzelner Jahrgang teilnahmeberechtigt ist. Dabei fiel die Wahl auf den Jahrgang, der im ersten Jahr des Vorhabens volljährig wird“, so der Sprecher.

Zu der Benutzerfreundlichkeit der App, antwortete man, dass die App in der Programmierphase mehrfach getestet und entsprechend optimiert worden sei. „Nach der Veröffentlichung durchgeführte Nutzerbefragungen haben überwiegend positive Reaktionen zur Benutzerfreundlichkeit gezeigt“. Da für die KulturPass-Budgets Steuermittel zum Einsatz kommen, könne allerdings auf die Überprüfung der Berechtigung (Geburtsjahr, Wohnort in Deutschland) mit einem möglichst sicheren und datenschutzkonformen Verfahren nicht verzichtet werden. Daher sei die Identitätsüberprüfung ein Teil des Registrierungsprozesses. Hierfür werde auch in zahlreichen HelpCenter-Einträgen, in Online-Tutorials und in persönlichem Support Unterstützung angeboten. „Insgesamt kann die BKM der Aussage, die App sei benutzerunfreundlich, daher klar widersprechen“.

Und warum kann ein Kinogutscheincode im Rahmen des Kulturpasses nur für den Jugendlichen selbst verwendet werden? Weil für die KulturPass-Budgets Steuermittel zum Einsatz kämen, die jeder Berechtigte nach entsprechender Prüfung individuell zur Verfügung gestellt werden. Daher sei das Budget grundsätzlich auch nicht übertragbar. Und die Differenz zwischen Wertcode und tatsächlichem Ticketpreis werde dem Budget in der App wieder gutgeschrieben, so der Sprecher des BKM.

Demnächst steht wieder ein Kinobesuch an - mal sehen, wie es diesmal klappt. Wir stellen uns schon darauf ein, dass wir uns wahrscheinlich wieder zu „dämlich“ dabei anstellen.

