Osterode. Die HSG muss trotz guter Leistung auswärts beim Tabellenführer TuS GW Himmelsthür ohne einen Punkt wieder nach Hause fahren.

Die HSG Oha musste am vergangenen Samstag in der Verbandsliga Männer Niedersachsen nach Hildesheim zum Tabellenführer TuS GW Himmelsthür reisen. Sebastian Heiler, der Interimscoach und Spielertrainer, stellte die Mannschaft gut auf die Partie ein. Die HSG lieferte ein gutes Spiel und forderte den Gastgeber lange. Am Ende kann die Erste Herren jedoch keine Punkte wieder zurück in den Harz nehmen und verlor das Spiel mit 27:36.