Osterode. Snacks aus aller Welt gibt es in dem neuen Automaten-Laden „Quicksnack 24“ in Osterode, der vor knapp einer Woche völlig unvermittelt eröffnet wurde.

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, da klaffte am Kornmarkt in Osterode noch eine Lücke, wo jetzt der neue Süßwaren-Laden steht. Bauarbeiten waren hinter dem Sichtschutz aus Papier zu hören. Auf Facebook munkelten die Anwohner, es entstehe ein weiterer Dönerladen oder gar ein neuer Bankautomat. Die Stadt wusste von nichts. Vielleicht nur private Renovierungsarbeiten, wurde spekuliert. Zwei Wochen später nun das: Der Sichtschutz ist verschwunden und von jetzt auf gleich gibt es ein neues Geschäft in Osterode. „Quicksnack 24“ steht in schwarzer, geschwungener Schrift an der gläsernen Eingangstür. Darunter der bekannte Werbespruch vom Schokoriegel „Snickers“: Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.