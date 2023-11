Bad Grund. Zu einem Unfall kommt es am Montagabend auf der B243 zwischen Bad Grund und Osterode am Harz. Der Polizeibericht.

Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und unter dem Einfluss von Alkohol ist ein Autofahrer am Montagabend gegen 21 Uhr auf der B243 zwischen Bad Grund und Osterode in die Mittelschutzplanke gekracht. Darüber informiert die Polizei Osterode in einer Mitteilung am Mittwochmorgen. Demnach sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe dann „die Mittelschutzplanke touchiert“.

Am Pkw entstand durch die Kollision ein Totalschaden, an der Schutzplanke ein Sachschaden, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen.

pol