Osterode. In Osterode waren Einsatzkräfte auf der Suche nach einem Fünfjährigen. Nun zeigen neue Informationen: Diese abenteuerliche Reise hat der Junge erlebt.

In Osterode am Harz ist es vergangene Nacht zu einem Hubschrauber-Einsatz gekommen. Auf der Suche nach einem vermissten Kind im Stadtgebiet von Osterode mussten die Rettungskräfte auf Luftunterstützung zurückgreifen. Das geben die Freiwillige Feuerwehr Osterode und die Polizei am Donnerstag bekannt.

Demnach wurde ein fünfjähriger Junge gegen 19 Uhr von seiner Mutter als vermisst gemeldet. Er war auf dem kurzen Heimweg von einer Bekannten nicht zu Hause angekommen. Die Polizei leitete umgehend eine groß angelegte Suche ein. Dabei wurden auch die Ortsfeuerwehren aus Osterode, Freiheit und Lerbach hinzugezogen. Ein Hubschrauber und Suchhunde kamen zum Einsatz.

Große Suchaktion in Osterode am Harz: 5-jähriger Junge vermisst

Wie die Freiwillige Feuerwehr Osterode mitteilt, sollen an der großangelegten Suchaktion auch viele Bürgerinnen und Bürger beteiligt gewesen sein. Koordiniert wurden die Suchtrupps aus der Führungsstelle im Feuerwehrhaus Osterode.

Als sich die Einsatzkräfte zu einer Lagebesprechung im Feuerwehrhaus zusammenziehen wollten, sei ein Hinweis erfolgt, der auf den aktuellen Verbleib des Jungen in der Hohensteiner Straße auf dem Röddenberg hingedeutet haben soll. Daher sei der Schwerpunkt der Suche dorthin verlagert worden.

Fünfjähriger aus Osterode fährt mit dem Zug nach Thüringen

Erst spät in der Nacht konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Beamte der Polizei in Thüringen hatten den Fünfjährigen auf dem Bahnhof in Nordhausen in ihre Obhut genommen. Der Name des Kindes konnte zunächst nicht geklärt werden. Über einen Aufruf bei Facebook wurde letztlich ein Mitarbeiter des Jugendamtes auf den Fall in Osterode aufmerksam. Der Mann meldete sich daraufhin bei den niedersächsischen Beamten. So nahm der ungewöhnliche Ausflug des Fünfjährigen ein gutes Ende, zur großen Erleichterung aller Beteiligten.

Wie der Knirps nach Nordhausen kam, lässt sich nur vermuten. Die Polizei Osterode nimmt an, dass der Junge von dem Ortsteil, in dem er wohnt, quer durch die Innenstadt zum Osteroder Bahnhof gegangen sein muss, um dort in den Zug nach Herzberg zu steigen. In Herzberg angekommen, hatte sich der 5-Jährige dann offenbar ein neues Reiseziel überlegt und ist in einen anderen Zug in Richtung Nordhausen umgestiegen.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.