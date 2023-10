Osterode. Auf der alten Kaserne in Osterode am Harz wagen die Harz-Weser-Werke ein besonderes Experiment: Sie pflanzen Obst und Gemüse zwischen Sonnenkollektoren.

Wo einst Soldaten marschierten, wächst heute Gemüse. Auf dem Gelände von Osterodes alter Kaserne tut sich dieser Tage so einiges. Ein Kindergarten entsteht, ein Café und barrierefreie Wohnungen. Und zwischen den Bauarbeiten wachsen Mais, Tomaten, Kartoffeln. Und Kiwis. Die 14 Fruchtbäume sind zwar erst wenige Tage in der Erde, trotzdem sollen sie bald süße Erträge bringen. Sie gehören zur Agro-Photovoltaikanlage der Harz-Weser-Werke (HWW), die auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Dreilinden ein besonderes Experiment wagen: Landwirtschaft und Energieerzeugung, Hand in Hand, lokal und in Eigenregie.