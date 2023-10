Göttingen Malerin Maraid Britto und Fotograf Helmut Aue präsentieren ihre Werke. Die Vernissage ist am Donnerstag, dem 12. Oktober 2023.

Die Volkshochschule Göttingen Osterode (VHS) lädt zur Vernissage am Donnerstag, dem 12. Oktober, nach Göttingen ein. In den Räumen des VHS-Seminarhauses, Bahnhofsallee 7, werden Bilder von Maraid Britto sowie dem Fotografen Helmut Aue der Öffentlichkeit präsentiert.

Der Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Wie in der Einladung zu lesen ist, können sich Besucherinnen und Besucher über facettenreiche Küsten-Fotografien und ausdrucksstarke Gemälde freuen: „Maraid Britto ist in Kolumbien geboren, an der Nordküste der Karibik also, mit viel Sonne, Strand und Meer. Als aufmerksame Beobachterin, Kritikerin und experimentierfreudige Analytikerin war die seit 2010 in Deutschland lebende Künstlerin stets auf der Suche nach neuen Horizonten. Sie nutzt ihre Kunst als Mittel zum Ausdruck von Emotionen und Reflexionen zu gesellschaftlichen Ereignissen sowie Entwicklungen auf unserem Planeten.

Perspektive auf vertraute Küstenmotive

Helmut Aue, leidenschaftlicher Fotograf mit einem jahrzehntelangen Bezug zur Küste, eröffnet mit seiner Ausstellung in der VHS Göttingen ungewohnte Perspektive auf vertraute Küstenmotive. Er rückt oft übersehene Details in den Fokus und bietet den Betrachterinnen und Betrachtern seiner Werke eine ungewohnte Sicht auf die Landschaft am Meer und ihre Bauwerke.“

Maraid Britto und Helmut Aue stehen während der Vernissage für Gespräche zur Verfügung und berichten gerne über ihre künstlerischen Arbeiten. Die Kunstwerke können nicht nur betrachtet werden, sondern sind auch käuflich. Die Ausstellung ist bis zum Jahresende während der regulären VHS-Öffnungszeiten von Montag bis Samstag in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen. Weitere Informationen gibt es auf https://vhs-goettingen.de/detailansicht/artort-laedt-zur-ausstellungseroeffnung-ein-perspektiven-und-horizonte-am-12102023-in-der-vhs.