Dorste Im Dorfgemeinschaftshaus in Dorste bei Osterode steigt am vor dem Nationalfeiertag eine große Party. Was die Veranstalter planen.

Am Montagnacht gilt "Dorste tanzt": Die "Mega-Party" steigt ab 22 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Dorste.

Dorfgemeinschaftshaus Mega-Event im Altkreis Osterode: Party in Dorste am Montag

Im Dorfgemeinschaftshaus Dorste (DGH) soll am Montag, 2. Oktober, die Mega-Party stattfinden: Das geben die Betreiber des DGH in den sozialen Medien bekannt. Unter dem Titel „Dorste tanzt“ soll es ab 22 Uhr am DGH, Roter Born 2, 37520 Osterode am Harz, losgehen. Die erste halbe Stunde ist der Einlass laut den Veranstaltern kostenlos, danach werden 10 Euro Eintrittsgebühr fällig.

Veranstalter Stefan Vieth hofft, mit der Party an den Erfolg des vergangenen Jahres anknüpfen zu können. „Das Konzept“, so Vieth, „hat sich bewährt. Der Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit ist für viele Menschen ein klassischer Ausgehtag.“ 2022 hatten über 800 Menschen in Dorste gefeiert, wie er unserer Redaktion am Telefon berichtet. Deswegen habe er mit seinem Team auch diesmal wieder eine große Veranstaltung geplant: DJ Chris Decay soll mit seinen Mixes für Stimmung sorgen.

Ergänzt wird er am DJ-Pult von Stefan Vieth selber, welcher 90er/2000er, House, Hardtekk und Partybreaks spielen wird. Knicklichter, Konfettishow und Bierbong sollen zusätzlich noch Festivalstimmung erzeugen. Cocktailbar, Coyoten Bar-Tanz und ein Sektempfang zu Beginn runden das Angebot ab, wie Vieth berichtet.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.