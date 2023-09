Theatersaison OHA Stadthalle Osterode startet im Oktober in die neue Theatersaison

Die Theatersaison 2023/2024 steht in den Startlöchern und das Team der Stadthalle Osterode unter der Leitung von Corina Borgmeyer, hat sich für die sieben Theater-Abo-Veranstaltungen abwechslungsreiche Stücke überlegt, die auch vermehrt ein jüngeres Publikum ansprechen sollen.

Den Start macht am 5. Oktober die Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“. Bei der Tournee-Premiere wird das dreiköpfige Ensemble rund um die bekannte GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank die Geschichte der unabhängigen und wohlhabenden Camille Dargus darbieten, der ihre Leidenschaft für junge Kellner zum Verhängnis wird. Die Situation eskaliert jenseits ihrer schlimmsten Befürchtungen und ein Kampf um Leben und Tod beginnt.

Es schließt sich am 5. November das Schauspiel „Das perfekte Geheimnis“ an, dessen Verfilmung sicher einigen bekannt sein dürfte - der Film wurde 2020 mit dem Deutschen Filmpreis als „Besucherstärkster Film“ ausgezeichnet. Sieben Freunde (drei Paare, ein Single) spielen beim gemeinsamen Abendessen ein gefährliches Spiel: Jede Nachricht, die im Laufe des Abends auf den sieben Handys ankommt, wird laut vorgelesen, auch Bilder und Videos bekommen alle zu sehen. Dabei kommen Verrat, Untreue und Scheinheiligkeit ans Tageslicht.

Sieben Freunde – davon drei Paare und ein Single, verbringen bei „Das perfekte Geheimnis“ einen Abend miteinander, der viele böse Überraschungen bereithält. Foto: © Alvise Predieri

Mit „Drei Männer und ein Baby“ folgt am 9. Dezember die nächste Komödie nach dem gleichnamigen Kino-Hit. Drei Pariser Junggesellen, die zusammen in einem schicken Appartement wohnen, werden auf einmal zu unfreiwilligen und hoffnungslos überforderten Babysittern, nachdem sie ein Baby vor ihrer Tür gefunden haben, das angeblich die Tochter eines der Männer ist. Die gemeinsame Betreuung des Kindes funktioniert jedoch mehr schlecht als recht.

Im kommenden Jahr wird mit dem vierten Abo-Stück am 28. Januar ein Bestsellerroman als Kriminalkomödie auf die Bühne gebracht. „Achtsam morden“ belegte den ersten Platz der Jahrescharts als meistverkaufter Titel Belletristik und erzählt die Geschichte eines gestressten Erfolgsanwaltes, der nach dem Besuch eines Achtsamkeitsseminars eine maßgeschneiderte Lösung für seine privaten und beruflichen Probleme erhalten hat – mit fatalen Konsequenzen. Um mehr Zeit für die Familie zu haben, wird ein Mandant nach den neu erlernten Prinzipen mit höchster Achtsamkeit ermordet.

Ein Musikkabarett und Show mit Band bieten „Lissy und Herr Timpe“ dem Publikum am 23. Februar. Das deutsch-österreichische Duo präsentiert dabei unter anderem seine neue Single „Nimmer lang“ – ein Spagat zwischen modernem Sound und der leichtfüßigen „guten alten Zeit“ der 50er und 60er Jahre.

Am 7. März folgt mit „Gott“ ein weiteres Schauspiel. In diesem Theaterstück widmet sich Ferdinand von Schirach einem Thema von höchster gesellschaftspolitischer Relevanz. Der Deutsche Ethikrat verhandelt auf der Bühne die Frage nach der Rechtmäßigkeit von Sterbehilfe und damit auch die nach dem individuellen Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Dabei entwickelt sich eine mit großem Ernst und Engagement geführte Debatte, die zum Nachdenken anregt.

Den Abschluss macht das siebte Abo-Stück „Spatz und Engel“ am 2. Mai. Das Schauspiel mit Musik erzählt die Geschichte von Edith Piaf und Marlene Dietrich – zwei Diven, die eine intensive Freundschaft verbunden hat. Vom ersten Kennenlernen bis zu Piafs frühem Tod und Dietrichs Rückzug verbindet „Spatz und Engel“, die Geschichte dieser beiden Weltstars mit deren unvergesslichen Liedern wie „La vie en rose“ oder „Frag nicht, warum ich gehe“.

Was kostet ein Schüler-Abo für alle sieben Stücke?

Der Vorverkauf für das Theater-Abo läuft bereits. Neben den preislichen Vorteilen des normalen Theater-Abos, bietet insbesondere das Schüler-Abo mit 40 Euro für alle sieben Stücke allen Schülerinnen und Schülern eine preiswerte Möglichkeit bekannte Schauspieler aus dem Fernsehen, Kino-Hits und Bestsellerromane in der Stadthalle Osterode live zu erleben. Darüber freut sich auch der Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode GmbH, Maik Wächter: „Es ist schön, dass wir unseren Abonnenten auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm bieten können und auch Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben für einen vergünstigten Preis Kultur in der Stadthalle Osterode zu erleben.“

Die sieben Veranstaltungen 1. Ein gemeiner Trick - 5. Oktober 2023, 20 Uhr 2. Das perfekte Geheimnis – 5. November 2023, 18 Uhr 3. Drei Männer und ein Baby – 9. Dezember 2023, 20 Uhr 4. Achtsam morden – 28. Januar 2024, 18 Uhr 5. Lissi und Herr Timpe – 23. Februar 2024, 20 Uhr 6. Gott – 7. März 2024, 20 Uhr 7. Spatz und Engel – 2. Mai 2024, 20 Uhr

Abo-Tickets, sowie Tickets zu allen Einzelstücken, gibt es in der Stadthalle Osterode. Weitere Informationen sind auf www.osterode-stadthalle.de zu finden.