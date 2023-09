Dorste Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Dorste lädt zur Gaudi in das Dorfgemeinschaftshaus. Wo es noch Karten im Vorverkauf zu kaufen gibt.

Party in Dorste Am Samstag steigt das Oktoberfest in Dorste

Am Samstag, 16. September, lädt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Dorste zum zünftigen Oktoberfest in die Festhalle des Dorfgemeinschaftshauses (DGH), Roter Born 2, in Dorste ein. Einlass ist ab 18 Uhr, der Startschuss fällt um 19 Uhr. Neben dem Musikzug wird auch ein DJ-Team gegen später für Stimmung sorgen: Die „Kommerzschlampen“, welche die Festhalle auch schon den Schüttenhoff oder der Mallorca-Party zum Beben gebracht hatten, sind wieder mit von der Partie, wie die Freiwillige Feuerwehr im Internet schreibt.

Alle Getränke wird es demnach in Maßkrügen geben (1 Liter und 0,5 Liter). Für das leibliche Wohl sorgt das Catering von Frank Friedmann (Harzer Genuss) mit Team vor Ort. Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei Harald Wächter vom Musikzug Dorste, Hinterdorfstraße 3 in Dorste, bei der Bäckerei Norbert Bruchmann, Ostdeutsche Straße 12, und direkt am DGH Dorste.