Duderstadt: CDU-Urgestein Lothar Koch gestorben

Der CDU-Politiker, Ehrenlandrat des Landkreises Göttingen, Ehrenbürgermeister Duderstadts und Träger der Bundesverdienstkreuze am Bande und 1. Klasse ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Das teilt der CDU-Kreisverbandsvorsitzende Fritz Güntzler, langjähriger politischer Weggefährte Kochs, mit.

Lothar Koch wurde am 27. September 1939 in Hilkerode geboren. Knapp 50 Jahre war er Bürgermeister von Brochthausen/Langenhagen. 30 Jahre lang war Koch Mitglied des Göttinger Kreistags, ab 2001 stellvertretender Landrat. Zudem war er von 1986 bis 2001 ehrenamtlicher Bürgermeister in Duderstadt und bis 2019 stellvertretender Bürgermeister. Als Mitglied im Niedersächsischen Landtag setzte er sich von 1994 bis 2017 für die Belange der Bürgerinnen und Bürger des Landes und seiner Heimatregion Südniedersachsen ein. Für seinen jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz für die gesamte Region in Spitzenpositionen in der Lokal- und Landespolitik hatte Lothar Koch seinen Spitznamen „König des Eichsfelds“ bekommen.

Fritz Güntzler (MdB) in seinem Nachruf:

Die Nachricht vom Tod unseres CDU-Urgesteins Lothar Koch macht mich tief betroffen und sehr traurig. Meine Gedanken sind jetzt bei seiner Frau Eva-Maria und seiner Familie.

Lothar Koch war ein großartiger Mensch und ein Demokrat durch und durch. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Niedersächsischen Landtag im Jahr 2017 hat er für seinen Wahlkreis Duderstadt gekämpft und gestritten. Er war für die CDU im Kreistag, im Rat der Stadt Duderstadt, Ortsbürgermeister seines Heimatdorfes Langenhagen/Brochthausen. Darüber hinaus auch in vielen weiteren Vereinen und Aufsichtsräten tätig. Seine persönlichen Wahlergebnisse waren immer herausragend, so konnte er jeweils das Direktmandat in seinem Wahlkreis gewinnen.

Er war ein Pragmatiker und hat Politik nie rein ideologisch betrieben. Lothar Koch hat stets für die Sache gestritten. Und dabei war er sehr durchsetzungsstark. Die Menschen standen im Mittelpunkt seines politischen Handels. Er hatte einen ganz besonderen Seismographen, was politische Stimmungen anging. Er genoss große Anerkennung weit über die CDU hinaus. Er war ein sehr geschätzter Gesprächspartner.

Politik im Eichsfeld war über viele Jahrzehnte mit seinem Namen verbunden. Erst nach seinem Ausscheiden aus den politischen Ämtern wurde es ruhiger. Seine politischen Verdienste wurden unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse gewürdigt. Sein Rat und die Diskussionen auch über Themen neben der Politik werden nicht nur mir fehlen. Gerade die gemeinsame Zeit im Landtag war für mich sehr prägend.

Mit Lothar Koch verliere ich einen sehr guten Freund, einen Kameraden im besten Sinne. Er war für mich immer ein wichtiger politischer Berater. Sein Rat und die Diskussionen auch über Themen auch neben der Politik werden nicht nur mir fehlen. Gerade die gemeinsame Zeit im Landtag war für mich sehr prägend. Darüber verband uns die Begeisterung für den Fußball.

Der Verlust von Lothar Koch für seine Familie, unsere Partei und Südniedersachsen ist groß. Ich bin tief betroffen und gleichzeitig dankbar für die gemeinsame, erfolgreiche und spannende Zeit. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Frau und seiner Familie.