Harzer Hexentrail: Im Jahr 2023 mehr Teilnehmer denn je

So anstrengend, aber auch so schön: der Harzer Hexentrail.

Ohne Corona wäre es ein Jubiläumslauf. Dass es nun der achte und nicht der zehnte Hexentrail ist, tut der Vorfreude keinen Abbruch. Denn die Auflage 2023 überzeugt mit Neuerungen. Dazu ein Teilnehmerrekord und eine riesige Spendensumme.

Organisationsleiter Udo Küster verdeutlicht: „Wir verfolgen den Weg einer Veranstaltung für den Breitensport konsequent." Mit 557 Starterinnen und Startern am 2. September gibt ihm der Erfolg recht. So groß war das Teilnehmerfeld beim Hexentrail seit der Erstauflage 2014 noch nie.

Kurz vor dem Startschuss bedeutet dies eine Spendensumme von etwa 55.000 Euro. Profitieren können davon 54 Vereine und Projekte in der Region.

Auch der Blick auf das Starterfeld bestätigt die Konzentration auf den Breitensport. Mehr als zwei Drittel der Sportler haben sich für die „kurze" Distanz angemeldet. 387 Starter gehen am 2. September die 35 -km-Strecke an. Für die 60 Kilometer haben sich 170 entschieden.

Die Mountainbiker des MTV Förste sind die Herren der Hexentrail-Strecken. Foto: Veranstalter

Auch bei der Streckenführung macht sich diese Neuausrichtung bemerkbar. Bisher hieß es häufig „Los geht's, rein in den Wald, raus aus dem Wald und ins Ziel". 2023 führen beide Routen durch die offene Landschaft des Vorharz und auf dem Karstwanderweg.

Zudem werden die Läuferinnen und Wanderer mehrere Ortschaften durchqueren. „Hier haben Fans und Anwohner die Möglichkeit, ihrer Begeisterung freien Lauf zu lassen", erklärt Udo Küster. So würden sich manche Läufer über eine Erfrischung freuen, weiß er aus eigener Erfahrung. Jeder könne so den Hexentrail zu einem kleinen Volksfest machen und die Sportlerinnen und Sportler mit witzigen Aktionen begrüßen. Für die drei Trommelgruppen habe man aber schon Standorte gefunden.

Für den Nachwuchs

Die auffälligste Neuerung in diesem Jahr ist der Lauf für junge Hexen und Zauberer am 1. September. Um 17.00 Uhr gehen etwa 160 Kinder auf die 5 -km-Strecke. Mit dem Startgeld kommt eine Spendensumme von 800 Euro für das Kinderhospiz Göttingen zusammen. Die Kindersportstiftung verdoppelt den Betrag anschließend.

Wie bei den Erwachsenen ist der Start an den Harz Weser Werkstätten (HWW) und das Ziel an der Stadthalle Osterode. Das Organisationsteam bietet dem Nachwuchs echte Rennatmosphäre. Weil die Ausgabe der Startunterlagen an diesem Freitag um 16.00 Uhr beginnt, dürften die Kinder von Hunderten von Menschen an der Stadthalle in Empfang genommen werden.

Der Organisationschef schaut schon in die Zukunft: „Wenn sich dieses Format bewährt, dann könnten wir demnächst auch unterschiedliche Strecken für Kinder und Jugendliche anbieten." Dazu kommt das gewohnte Kinderprogramm zum Zieleinlauf an der Stadthalle am Samstag.

Die Helfer

Den gut 700 Startern stehen unzählige Helferinnen und Helfer im Ehrenamt gegenüber. Allein am Hauptrenntag am 2. September werden 150 Ehrenamtliche an und neben der Strecke aktiv sein. Dazu kommen die ungezählten Arbeitsstunden während der Vorbereitung.

So wurden die Routen von den Mountainbikern des MTV Förste im Selbstversuch ausgetüftelt. Insgesamt sieben Vereine aus der Region sind in Vorbereitung und Durchführung des Hexentrails eingebunden.

Dazu kommt das Engagement von sechs sehr unterschiedlichen Sponsoren. Ob der Hexentrail im zehnten Jahr seines Bestehens die Grenzen des Wachstums erreicht hat, darüber wird Udo Küster nachdenken, wenn er wieder Zeit dazu hat.

Das Programm

Freitag, 1. September:

16.00: Ausgabe der Startunterlagen an der Stadthalle

17.00: Start des Kinderhexentrails bei HWW und Pasta-Party an der Stadthalle

19.00: Spendenübergabe aus Kinderhexentrail

19.15: Streckenbriefing in der Stadthalle

Samstag, 2. September

6.00: Start der Langstreckler

10.00: Start der Sprintdistanz und der 60 km Strecke

13.30: erste Zieleinläufe und Start der Kinderbespaßung

15.00: Party in Zielraum

21.00: Verlosung der Spendengelder

Die Strecken

Die Langdistanz geht über 60 Kilometer und 1.250 Höhenmeter. Die Sprintstrecke führt über 35 Kilometer und 720 Höhenmeter.

Start und Ziel sind identisch: Los geht es auf dem Gelände der Harz- Weser-Werkstätten am Jahn-Stadion Osterode. Schluss ist an der Stadthalle Osterode.

Nach dem Start geht es gemeinsam über den Pagenberg zum 1. Checkpoint am Schützenhaus in Eisdorf. Die Route führt durch dann am Jagdhaus vorbei runter zum zweiten Checkpoint an der Mehrzweckhalle in Fröste. Von dort geht es an der Lichtensteinhöhle vorbei zum Checkpoint auf dem Brüningschen Hof.

Nun teilt sich die Route. Die Sprinter kehren nach Osterode zurück, die Langstreckler wandern durch das Hainholz zum Feuerwehrgerätehaus in Düna.

Dann wird es gemein: Die Sportler und Sportlerinnen müssen mit schweren Beinen zum Schindelkopf. Der liegt 609 Meter hoch und ist das Dach der Tour.

