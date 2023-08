Blick hinter die Kulissen: Ateliers öffnen wieder ihre Türen

An den Septemberwochenenden 2. und 3. sowie 9. und 10. September finden jeweils von 14 bis 18 Uhr die „XIII. Offenen Ateliers im Göttinger Land“ statt: Insgesamt 50 Künstlerinnen und Künstler in 37 Ateliers werden ihre Türen öffnen. Sie präsentieren sich an ihrem Arbeitsplatz und gewähren so wieder einen Blick hinter die Kulissen. Malerei, Skulpturen, Schmuck, Fotografie, aber auch Skizzen und Halbfertiges - die Ateliers der Region werden sich in ihrer Vielfalt zeigen. Dabei sind sowohl bereits bekannte Ateliers als auch einige Neuentdeckungen.

Die Ateliers im Altkreis Osterode befinden sich in Hattorf bei Holger Walleck, in Herzberg bei Ines Lehmann sowie in Osterode bei Sabine Tippach. Als Gastausstellerin in Osterode wird Christa Schmets ihre Glaskunst präsentieren.

Weitere Ateliers sind in diesem Jahr in Adelebsen, Bösinghausen, Deiderode, Dransfeld, Duderstadt, Ebergötzen, Eddigehausen, Erbsen, Etzenborn, Groß Schneen, Güntersen, Katlenburg, Klein Lengden, Krebeck, Landolfshausen, Lenglern, Nikolausberg, Obernjesa, Offensen, Reinhausen, Renshausen, Rittmarshausen, Wibbecke und Wolbrechtshausen zu finden.

Individuelle Route zusammenstellen

Als Wegbegleiter, der hilft, eine Route zusammenzustellen, liegt in der Region kostenlos eine Broschüre in vielen öffentlichen Einrichtungen, der Touristen-Information im Alten Rathaus in Göttingen und in den Gemeinden aus. Auch die teilnehmenden Künstler und Kunsthandwerker halten Broschüren bereit.

Alle Informationen zu den diesjährigen „Offenen Ateliers“ sowie eine Karte sind online unter http://www.offeneateliers.net/ abrufbar.