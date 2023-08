„Die drei ???“-Autor Christoph Dittert liest in Bad Lauterberg

Bad Lauterberg Am Donnerstag, 24. August, liest „Die drei ???“-Autor Christoph Dittert in der Pauluskirche gemeinsam mit Geräuschemacherin Simone Nowicki.

"Die drei ???"-Autor Christoph Dittert liest in der Jugendkirche Paulus am kommenden Donnerstag.

Kultserien-Autor in der Kurstadt zu Gast: Christoph Dittert, Autor bei der bekannten Serie „Die drei ???“ ist in dieser Woche in Bad Lauterberg zu Gast. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 24. August, ab 17 Uhr in der Jugendkirche statt.

Ziemlich spontan habe sich für die Jugendkirche Paulus eine spezialgelagerte Sonderveranstaltung ergeben, wie es in der Ankündigung des Kirchenkreises heißt. Mit im Gepäck haben wird Dittert auch die GeräuschemacherinSimone Nowicki. Zusammen werden beide eine Geschichte um Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews vorstellen.

Szenen aus „Die Melodie der Rache“

Christoph Dittert liest bei der Veranstaltung Szenen aus dem Buch „Melodie der Rache“ und Simone Nowicki wird dazu live die entsprechenden Geräusche produzieren. Dazu verwendet sie Alltagsmaterialien, wie sie auch in professionellen Tonstudios und eben auch bei den Hörspielen der drei Detektive genutzt werden. „Es wird faszinierend werden, ihr dabei zuzusehen, zu erfahren, wie Schritte, zuknallende Türen oder andere Sounds entstehen“, kündigen die Veranstalter an.

Christoph Dittert ist seit vielen Jahren Autor der „Die drei ???“-Bücher, aber auch für Hefte aus der Serie „Perry Rhodan“ und schreibt auch Romane, die komplett auf eigenen Ideen basieren. Vielen im Harz ist er durch das Mordsharz-Festival bekannt, wo er schon häufiger zu Gast war, zuletzt 2021 in Ilsenburg vor einer Lesung von Sebastian Fitzek mit mehreren hundert Zuschauern.

Dittert arbeitet seit 2011 als Autor für die Jugendbuchserie „Die drei ???“, in der bis 2022 neun reguläre Bücher sowie als Sonderausgaben drei kürzere Midi-Bänder, drei Mitrate-Fälle, ein Special und drei Kurzgeschichten von ihm erschienen. Außerdem schrie er für die Ableger-Serie „Die drei ??? Kids“.