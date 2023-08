Jugendgästehaus in Osterode schließt zum Ende der Saison

Aus für das Jugendgästehaus in Osterode zum Ende der Saison: In seiner letzten Sitzung befasste sich der Verwaltungsausschuss der Stadt Osterode am Harz mit dem Betrieb des Jugendgästehauses Harz – und beschloss, das Haus zum Ende der Saison zu schließen, wie die Stadt jetzt in einer Mitteilung bekannt gibt.

Hintergrund seien die Ergebnisse neuer Gutachten in den Bereichen Elektrotechnik und Brandschutz, heißt es. Der derzeitige Gebäudezustand ermögliche nur noch einen Weiterbetrieb bis zum Abschluss der Saison. Im Anschluss daran seien jedoch hohe Investitionen und umfassende Arbeiten notwendig, die zudem nicht im laufenden Betrieb durchgeführt werden könnten. Zusätzlich greife in diesem Fall auch die neue Beherbergungsstättenverordnung, die weitere weitreichende Umbauten zur Herstellung einer weitgehenden Barrierefreiheit zwingend vorschreibe.

Schließung ist „schwerer Schlag“

Nach intensiven Beratungen sei mit Blick auf zwingend notwendige Investitionen in die städtische Infrastruktur, wie zum Beispiel in Kindertagesstätten, Grundschulen, Feuerwehren, Straßen und den Klimaschutz, letztlich die Entscheidung getroffen worden, den Betrieb des Jugendgästehauses Harz einzustellen, gerade auch weil der Beherbergungsbetrieb zu den freiwilligen Aufgaben einer Kommune gehöre.

„Die Entscheidung ist nicht nur im Hinblick auf die Übernachtungszahlen niemandem leichtgefallen und ich bedauere, dass uns die Umstände in diesem Fall keine Wahl gelassen haben“, so Bürgermeister Jens Augat. „Für uns alle, aber insbesondere für meine Kolleginnen und Kollegen im Jugendgästehaus, ist diese Entwicklung ein schwerer Schlag und ich bedanke mich ausdrücklich für die hervorragende Arbeit des gesamten Teams. Selbstverständlich werden wir versuchen, bestmögliche Lösungen für unser Personal zu finden.“

Keine neuen Buchungen

Neue Buchungen für das Jugendgästehaus Harz würden ab sofort nicht mehr angenommen und alle Buchungen nach dem 5. November würden storniert, heißt es in der Mitteilung weiter. Zunächst kaum betroffen von der Entscheidung sei die im Gebäude verortete Arbeit der Stadtjugendpflege, teilt die Stadt abschließend mit.

