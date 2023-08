Nicole: „Ich bin zurück“ - auch auf der Bühne in Osterode

Osterode Im Rahmen ihrer Comeback-Tournee 2023 macht Sängerin Nicole am 14. September Station in der Osteroder Stadthalle. Der Kartenvorverkauf läuft.

„Ein bisschen Frieden“, „Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“, „Papillon“, „Allein in Griechenland“ oder „Ich bin zurück“. Diese Hits von Nicole kennt wohl jeder und kann jeder mitsingen. Nachdem die Sängerin sich für fast anderthalb Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, um sich mit aller Kraft dem Kampf gegen den Krebs zu widmen, meldet sie sich in diesem Herbst mit einer großen Tournee zurück. In diesem Rahmen gastiert sie am 14. September auch in der Stadthalle Osterode. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Präsentieren wird Nicole auf der Tournee einen Mix aus brandneuen Titeln und neu arrangierte Hits und Meilensteine ihrer 40-jährigen Bühnenkarriere. Sie beginnt einen Neuanfang, um vor allen Dingen Lebensfreude zu versprühen.

Grand Dame der deutschen Popschlagerlandschaft

Nicole gilt mittlerweile als zurückhaltende Grand Dame der deutschen Popschlagerlandschaft – ein Bein seit vielen Jahren auf den größten, schillerndsten Bühnen, das andere im zurückgezogenen Kämmerlein, wo sie als klassische Singer-Songwriterin an ihrer Musik arbeitet, ehrliche Einsichten und pures Gefühl in bewegende Songs übersetzt, die gerade durch diesen Tiefgang so faszinierend sind.

Vor allem bleibt sie sich treu und weiß, ihren unverkennbaren Sound ganz behutsam neu und weiterzudenken: Unaufgeregt und immer absolut nah am eigenen Leben, gewährt sie immer wieder Einblicke in ihr Leben und ihre Weltsicht – passend zum 40-jährigen Bühnenjubiläum und passend zu ihrem schweren Kampf gegen die Krankheit. Sie möchte Mut machen und zeigen es sich lohnt zu kämpfen, auch gegen eine scheinbar nicht zu besiegende Krankheit.

Songtext von Heinz Rudolf Kunze geschrieben

Schon im Vorfeld machte Nicole mit ihrem neuen Hit „Ich bin zurück“ deutlich, dass sie wieder 100-prozentig da ist, dass sie weitermacht, weil sie es will, weil sie es kann: „…ab jetzt zählt jeder Augenblick“, heißt es da über diesen Neuanfang. „Ich bin zurück“ ein Songtext, aus der Feder ihres engen Freundes Heinz Rudolf Kunze, wurde ihr auf den Leib geschrieben. Einerseits zieht sie hier einen Schlussstrich unter Dinge, die sie nicht mehr braucht – Selbstbetrug und Heuchelei etwa, andererseits richtet sie den Blick auf die eigenen Wünsche und jene Willenskraft, ohne die sie es vielleicht gar nicht geschafft hätte. Auch die Freundschaft – „nur wenn man gute Freunde hat, sieht man sich selbst“ – ist ein zentrales Thema dieses neuen Hits.

Karten gibt es im Vorverkauf im Service-Center des Harz Kurier, Gipsmühlenweg 2-4, unter www.konzertkasse.de sowie unter der Karten-Hotline 0531/16606.