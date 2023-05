Unfall in Osterode: Ein Schwerverletzter, Helikopter im Einsatz

Osterode. Am Mittwoch hat sich in Osterode ein Unfall ereignet. Ein Mann wurde schwer verletzt – der Hubschrauber musste ihn ins Krankenhaus bringen.

In Osterode ist es am Mittwoch auf der Petershütter Allee zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Zusammenstoß in Osterode

Wie die Polizei in Osterode bestätigt, kam es am Vormittag gegen 11 Uhr zu dem Zusammenstoß. Ein Fahrer übersah demnach beim Verlassen des Parkplatzes des MVZ ein Auto, das aus Richtung Katzenstein kommend in Richtung Osterode Stadtmitte unterwegs war. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte befreit werden.

Ein Helikopter brachte ihn aufgrund seiner Verletzung in die Uniklinik nach Göttingen. Die Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in das Krankenhaus in Herzberg.