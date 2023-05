Brennender Trafo löst Feuerwehreinsatz aus

Die Straße An der Bahn ist für die Dauer des Einsatzes nicht mit dem Auto befahrbar. Foto: Svenja Paetzold-Belz / HK

Alarm am späten Sonntagnachmittag: Wegen eines Feuers bei der Firma Kodak in Osterode-Katzenstein wurde am Sonntag gegen 17.34 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Dort brannte ein Trafo. „Das hat zu starker Rauchentwicklung geführt“, erklärte Einsatzleiter und Stadtbrandmeister Lars Kreiter noch vor Ort.

Alarmiert worden waren sowohl die Feuerwehr Osterode und Lasfelde als auch die Schwiegershäuser Wehr als Reserve. Auch der Rettungsdienst war an der Einsatzstelle vor Ort, konnte allerdings unverrichteter Dinge abziehen. „Es gibt keine Verletzten“, so Kreiter. „Weder bei den Mitarbeitern noch bei der Feuerwehr.“ Und auch für die Umwelt hätten sich durch das Feuer keine Gefahren ergeben, so hieß es am Abend vom Notfallmanager der Firma Kodak, Nils Neßler. Aus Sicherheitsgründen habe man allerdings den Strom abgestellt. Angaben zur Ursache des Feuers konnte die Feuerwehr gestern nicht machen.

Der Einsatz dauerte bis in den Abend hinein an und dürfte durchaus Aufmerksamkeit erregt haben. Denn Autofahrer, die die Straße An der Bahn passierte wollten, mussten umkehren: Die Feuerwehr hatte die Drehleiter im Einsatz und musst die Straße daher während der Löscharbeiten somit blockieren.