Fastfood in Osterode Nach McDonald’s-Brand: Wo geht’s in Osterode zum nächsten Burger?

Fans von Burgern und Co. von McDonald’s haben nach dem Brand ihres Lieblingsburgerladens ein Problem: „Mecces“ Osterode bleibt erstmal unbestimmte Zeit geschlossen. Bis zur nächsten Filiale sind es ab der Petershütter Allee 4 etwa 20 Kilometer: Sie liegt in Northeim. Für Filialen in Duderstadt, Rhüden (Seesen), Nörten-Hardenberg, Göttingen, Goslar oder Nordhausen muss man jeweils noch etwas weiter fahren. Unter anderem in Northeim und Goslar gibt es dafür außerdem auch noch Filialen von Burger King.

Und welche Fast-Food-Alternativen gibt es in Osterode und Umgebung? Hier einige Tipps, wo man in Osterode und Umgebung noch Burger bestellen kann:

Picasso in Osterode

in Osterode Berlin Döner Osterode

Osterode Pizzeria & Döneria by Gino Osterode

Osterode Anadolu Grill Osterode

Osterode Mister Misto Herzberg

Herzberg Döner-Welt in Bad Lauterberg

in Bad Lauterberg Orient Express Bad Sachsa

Bad Sachsa Restaurant Backwood Burger Bad Sachsa

Bad Sachsa Pizza House Osterode

Osterode Brasserie in Osterode

Dann mal schnell Lieferando bemüht. Nicht sehr ergiebig. Bei der Suche speziell nach Burgern heißt es hier: „Für Lieferung geschlossen: McDonald’s – momentan keine Lieferung.“ Auch unter der weiteren Speisenauswahl gibt es keine allzu üppige Auswahl. Lieferando scheint bei den Restaurants in der Region kein beliebter Partner zu sein. Vielleicht auch gut so. Selbst hinfahren und vor Ort essen, ist doch meist ein geselligeres Erlebnis. Gegenüber Hamburgern überwiegt jedoch das Angebot an Pizza und Döner. Hier gibt es reichlich Auswahl in unserer Region.

Wer Burger King statt McDonald’s bevorzugt, kennt das „Problem“ weiterer Strecken ja ohnehin schon. Denn diese Alternative sucht man in Osterode vergeblich.

Wo also hingehen, wenn man Liebhaber von Fast Food ist? Was sind Ihre/Eure Favoriten? Unter redaktion-harzkurier@funkemedien.de freuen wir uns über Vorschläge – gern auch mit kurzer Begründung und komplettem Absender (auch wenn wir Eure Adresse natürlich nicht veröffentlichen).

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!