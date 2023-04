Förste. In Förste tut sich etwas: Wie sich die Dorfmoderatorinnen für ihre Gemeinde engagieren. Bis zum 5. Mai werden noch Ideen für ein Dorfprojekt gesucht.

Osterode am Harz Nachgefragt: Was machen eigentlich Dorfmoderatoren?

In Förste herrscht ein reges Vereinsleben und das ist auch gut so, betonen die engagiert auftretenden Förster Einwohnerinnen Bianca Köster und Monika Töpperwien. Wozu sind dann Dorfmoderatoren erforderlich und was ist deren Aufgabe und Zielsetzung?

Ihrer eigenen Fragestellung folgte umgehend die zusammenfassende Erläuterung: „Der demografische Wandel mit seinen zahlreichen Auswirkungen, wie beispielsweise eine alternde Bevölkerung führt dazu, dass bereits andernorts neue Wege gesucht und gefunden wurden, um das Dorfleben attraktiv und zukunftsfähig zu halten. Eine Möglichkeit der Unterstützung bietet dabei die Qualifizierung zur Dorfmoderator(in).

Kommunizieren, kooperieren und koordinieren

Die Qualifizierung wird über das Land Niedersachsen angeboten. Die Beteiligten erlernen dabei Methoden, in enger Abstimmung mit Ortsrat, Kirche und örtlichen Vereinen Entwicklungsprozesse ihres Dorfes zu initiieren und zu begleiten. Sie lernen, ihre Zukunft und ihre Lebensqualität im Dorf mit zu gestalten, Kreativität und Experimentierfreude zu wecken und auf eine gute, integrierende Gesprächsatmosphäre zu achten. Kommunizieren, kooperieren und koordinieren sind drei wichtige Bausteine, um Bürger zusammen zu bringen.

Eine Aufgabe der Dorfmoderator(innen) ist es, verschiedene Akteure der Dorfgemeinschaft einzubinden, für die Zukunft zu stärken und den Austausch untereinander zu koordinieren, dorfentwicklerische Prozesse zu erarbeiten, bzw. Projekte mit den Menschen aus Förste und Nienstedt anzustoßen und umzusetzen und Ideen vereins- oder generationsübergreifend zu begleiten.“

Ein gelungenes Beispiel war in der Weihnachtszeit der Schaffertreff. Die Idee einer vorweihnachtlichen Begegnungsveranstaltung hatten Andrea Schuchard-Küster und Monika Töpperwien. Auf Anregung vom Ortsbürgermeister Harald Dix wurde die Veranstaltung gemeinschaftlich mit den amtierenden Schaffern ausgerichtet. Das passende Grundstück im Ortszentrum stellte Familie Köster zur Verfügung. Zelte und Stände steuerten weitere Vereine bei. Der überaus große Zuspruch gab allen Beteiligten die Bestätigung, die Dorfgemeinschaft aktiv gefestigt zu haben.

Ideen-Aktion läuft bis zum 5. Mai

Jeder von uns hat seine Ideen oder Vorstellungen, so Bianca Köster und Monika Töpperwien. Doch was stellen sich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor? Mit Zustimmung des Ortsrats stehen 500 Euro für ein umsetzbares Dorfprojekt zur Verfügung. Dieser Betrag wird in einer ab sofort bis zum 5. Mai laufenden Aktion namens: „Gesucht! Deine Idee für Förste/Nienstedt“ ausgelobt.

Jeder, egal welches Alter, kann seine Idee gemalt oder schriftlich bei Bianca Köster, Monika Töpperwien oder per Email domofoe@mail.de einreichen. Das detaillierte Regelwerk ist auf den zahlreichen Aushängen in Förste und Nienstedt ersichtlich. Der Ortsrat Förste bestimmt abschließend die Gewinnidee in demokratischer Abstimmung. Der oder die Gewinner erhalten danach das Geld zur Umsetzung ihrer Idee.

Die E-Mobilität wird ebenfalls ein Thema sein. Die praktische Umsetzung und der Alltagsbetrieb soll zu einem Gemeinschaftsprojekt der gesamten Einwohnerschaft werden, zu dem zu gegebener Zeit weiter ins Detail gegangen werden wird.

Darüber hinaus gibt es weitere Ideen zur Stärkung der Ortsgemeinschaft. Wie bereits seit längerer Zeit bekannt ist, wird in der alten Schule seitens der Stadt fleißig saniert. Mit Fertigstellung der Arbeiten stehen dort Räumlichkeiten zur Verfügung, die als Begegnungsstätte für Jung und Alt genutzt werden können. Gemeinsames Kochen, Kaffeetafeln, Handwerksarbeiten, Gemeinschaftsspiele, Hilfe mit digitalen Medien, und viele weitere Aktivitäten können die Räumlichkeiten zu einem Erlebniszentrum werden lassen.

Wer sich aktiv in der Dorfmoderation mit einbringen möchte, kann sich ab sofort an Bianca Köster oder Monika Töpperwien wenden.

