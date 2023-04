Unfall in Dorste: 85-Jähriger fährt gegen Telefonmasten

Dorste. Im Dorf Dorste bei Osterode am Harz hat sich am Dienstag ein Autounfall ereignet. Der Bericht der Polizei.

Verletzt wurde ein Mann am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Am Herrwege“ in Dorste. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach habe der 85-Jährige während der Fahrt gesundheitliche Probleme bekommen und sei daraufhin nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw gegen einen Telefonmasten geprallt.

Vor Ort wurde er von den Rettungskräften medizinisch erstversorgt und anschließend in die Klinik gebracht, teilt die Polizei weiter mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

