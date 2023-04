Kreisschützenverband Osterode feiert große Erfolge

Der Kreisschützenverband Osterode hat schießsportlich große Erfolge eingeholt. Darüber informierte Schützenpräsident Oliver Riehn im Rahmen des Kreisdelegiertentages und belegte sein Resümee mit Beispielen: Neben der SB Freiheit, die sich seit Jahren erfolgreich im Luftgewehrschießen in der Bundesliga etabliert hat und aktuell Vizemeister geworden ist, stellt der Kreisverband einige Landesmeister und mit der Schützin Sana Weber eine Deutsche Meisterin im Luftgewehrschießenfür Menschen mit Beeinträchtigungen.

In seinem Jahresrückblick ging Riehn auf das Jubiläumsjahr zur 50-jährigen Wiederkehr der Verbandsgründung des Kreisschützenverbandes ein. Er bedauerte, dass die Pandemie dazu geführt habe, dass das Jubiläum eher im schießsportlichen, als im gesellschaftlichen Rahmen gefeiert wurde.

Ferner standen Ehrungen im Zentrum des Kreisdelegiertentages des KSV Osterode: Eine besondere Ehrung wurde den ehemaligen Vereinsvorsitzenden Volker Fröchtenicht (Freiheit) und Wolfgang Knoke (Petershütte) zuteil. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern des Kreisverbandes ernannt. Außerdem bekamen sie die Ehrennadel des Landesverbands in Gold.

Für besondere Verdienste wurden zudem mit der Ehrennadel des Kreisverbandes in Bronze Elena Schäfer und Alexander Kohlrausch geehrt. Die Ehrennadel des Landesverbands in Silber erhielt Klaus Beyger. Die Ehrennadel in Gold des Deutschen Schützenbundes bekamen Marlies Heck und Marco Gömann. Die Urkunde zur Ernennung zum Oberschießsportleiter wurde an Christian Blume überreicht.