Osterode. Spende in Höhe von 25.000 Euro: Dr. Sven Vogt von der KKT-Gruppe erklärt, warum er diese Summe in Kaolack im Senegal bestens angelegt sieht.

Elhadj Diouf Foundation Großspende an die EDF: Eine Investition in die Zukunft

Es ist eine Summe, die bei den Verantwortlichen der Elhadj Diouf Foundation im gleichen Maße für offene Münder wie auch große Freude sorgte. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung „Reale Afrikabilder“ durfte Dr. Sven Vogt, Geschäftsführer der KKT Frölich Kautschuk-Kunststoff-Technik GmbH, die Nachricht überbringen, dass seine Firma die Stiftung mit einer Spende in Höhe von 25.000 Euro unterstützen wird.

„Das Wichtigste ist, nicht lange zu quatschen, sondern zu handeln“, sagt Vogt und erläutert, was er damit meint: „Bei KKT kam es in einem alten Förderbereich zu einer Auflösung, satzungsgemäß ist das Geld für soziale Zwecke einzusetzen. Die EDF ist dabei der perfekte Empfänger, schließlich bleibt das Geld so in der Region, wird aber zugleich überregional in einem Entwicklungsland verwendet.“

Dabei gibt es sogar schon einen konkreten Verwendungszweck. Derzeit entsteht in der Osteroder Partnerstadt Kaolack im Senegal auf Bestreben der EDF der Bildungskomplex „Elhadj Mamadou Diouf“. Die Schule wird aus einem Gebäude für Vorschulkinder und einem weiteren für die Grundschule (sechs Jahrgänge) bestehen. „In dieser Schule werden wir einen Zukunftsraum realisieren“, erklärt Vogt. Für ihn ist klar: „Bildung und Ausbildung sind der Schlüssel. Aus einem trüben Auge wird durch eine Chance auf die Zukunft ein strahlendes Auge.“

Verbindungen nach Afrika

Der Geschäftsführer weiß dabei genau, wovon er spricht, schließlich unterhält die KKT-Gruppe in Messadine (Tunesien) auch einen Standort auf dem afrikanischen Kontinent: „Wir sehen eindrucksvoll, was wir dort mit verschiedenen Projekten zur dualen Ausbildung bereits erreicht haben und weiterhin erreichen können.“ Somit lag es nah, die EDF bei ihrem Projekt zu unterstützen. „Mit der Stiftung besteht bereits seit dem Start einen enge Verbundenheit. Der Pioniergeist der EDF ist beeindruckend, und im Osteroder Netzwerk und mit dem Osteroder Modell sind wir gemeinsam stark“, unterstreicht Vogt.

Er hofft nun, dass sich auch weitere Firmen und Unterstützer zu einem ähnlichen Schritt entscheiden. „Afrika ist ein Zukunftsmarkt, aber über die Brücke in die Zukunft müssen wir die Menschen auch begleiten“, so Vogt und ergänzt, was er selbst schon in Tunesien beobachten durfte: „Gesundheit und Bildung für Kinder ergibt Zukunft.“

Direkte und virtuelle Begegnung

Es sind Worte, denen sich Tobias Rusteberg als Stiftungsratsvorsitzender der EDF nur anschließen kann: „Durch die Spende wird ein Begegnungsraum für Osteroder Besuche in Kaolack entstehen, sowohl direkt als auch virtuell, es wird ein Raum für Gemeinsamkeit.“

Der neue Bildungskomplex in Kaolack wird mehr als 350 Kindern die Chance geben, ihre ersten Schritte auf einem hoffnungsfrohen Bildungspfad zu setzen. Bildungsschwerpunkte werden unter anderem Umweltthemen, Sport, Musik, Kunst, Gleichberechtigung, interkulturelles und globales Lernen sein. Um die Brücke zwischen Deutschland und dem Senegal weiter zu stärken, sucht die EDF auch weiterhin Unterstützer, viele weitere Informationen gibt es unter www.elhadj-diouf-foundation.de.