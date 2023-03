Ostern 2023: Wann kommt die Müllabfuhr in Osterode und Göttingen?

Göttingen. Der Abfall wird wegen Ostern an anderen Tagen abgeholt. Die neuen Termine 2023 im Landkreis Göttingen und Altkreis Osterode am Harz.

Mülltonnen und Abfall stehen in Osterode zur Abholung bereit. Wann sind die Termine an Ostern?

Bedingt durch Karfreitag und Ostern werden die Leerungstermine für Komposttonnen, Restabfallbehälter und Wertstoffsäcke im Göttinger Kreisgebiet und Altkreis Osterode verlegt. Darüber informiert die Kreisverwaltung des Landkreises Göttingen.

Demnach seien die Terminänderungen bereits im Abfallkalender aufgenommen.

Das sind die neuen Abhol-Termine:

Karfreitag

von Montag, 3. April, auf Samstag, 1. April

von Dienstag, 4. April, auf Montag, 3. April

von Mittwoch, 5. April, auf Dienstag, 4. April

von Donnerstag, 6. April, auf Mittwoch, 5. April

von Freitag, 7. April, auf Donnerstag, 6. April

Ostern

von Montag, 10. April, auf Dienstag, 11. April

von Dienstag, 11. April, auf Mittwoch, 12. April

von Mittwoch, 12. April, auf Donnerstag, 13. April

von Donnerstag, 13. April, auf Freitag, 14. April

von Freitag, 14. April, auf Samstag, 15. April

Entsorgungsanlagen im Kreis Göttingen bleiben über Ostern geschlossen

Die Entsorgungsanlagen des Landkreises Göttingen in Breitenberg, Dransfeld, Deiderode und Hattorf bleiben über die Osterfeiertage in der Zeit von Freitag, 7. April, bis Montag, 10. April, geschlossen. Das teilt die Kreisverwaltung des Landkreises Göttingen mit. Demnach seien ab Dienstag, 11. April, alle Anlagen wieder zu den regulären Öffnungszeiten zu erreichen.

Die Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen sind in Breitenberg und Dransfeld montags bis freitags von 7.30 bis 15.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 11 Uhr. Die Entsorgungsanlage in Deiderode öffnet montags bis freitags zwischen 7.30 und 16 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 12 Uhr für Kleinmengen bis 200 Kilogramm. In Hattorf am Harz ist die Entsorgungsanlage montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet, die Kleinanliefererstation ist indes bis 16.30 Uhr geöffnet. Außerdem öffnet die Anlage in Hattorf samstags zwischen 8 und 12 Uhr für Anlieferungen zur Kleinanliefererstation.

Rückfragen unter Telefon 0551/5252473 oder per E-Mail an abfallberatung-goe@landkreisgoettingen.de sowie unter Telefon 05522/9604777 oder per E-Mail an abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de.

