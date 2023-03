Orbis Duo spielt in der Osteroder Schlosskirche

Osterode. Marimbaphon und Geige: Konzert „Tag-Traum-Tanz“ lässt sich am 15. April in Osterode am Harz erleben

Eine ungewöhnliche Kombination: Zu einem Konzert mit Geige und Marimbaphon kommt das „Orbis Duo“ am 15. April auf Einladung der Musikgemeinde nach Osterode. „Wir spannen in unserem Programm ,Tag Traum Tanz’ einen weiten musikalischen Bogen bis hin zur lebenslustigen irischen Volksmusik“, so kündigt die amerikanische Geigerin Page Woodworth an.

Ihr Spielpartner Matthias Krohn glänzt auf dem Marimbaphon und diversen Percussioninstrumenten: „Die seltene Kombination von Geige, Marimba und Percussion fasziniert alle Altersgruppen.“ Ein ganz besonderer Moment für viele ist die Möglichkeit, im Anschluss an das Konzert nach vorne zu kommen und die Marimba auszuprobieren.

„Musikalisches Erlebnis mit Bausch und Bogen“

So schwängen im Geigenspiel von Page Woodworth Erfahrungen als Orchestermusikerin, in der Kammermusik und als Solistin mit. Matthias Krohn entdeckte seine Leidenschaft für die Marimba während des klassischen Schlagzeugstudiums. Diese Begeisterung kommt zum Ausdruck in seiner Konzerttätigkeit, nicht zuletzt als Mitbegründer des „German Marimba Duos“, sowie in mannigfaltigen Kompositionen für die Marimba.

Das Marimbaphon, weit weniger bekannt als die Geige, ist ein Instrument aus der Familie der Holz-Schlagstabspiele und ähnelt somit einem Xylophon. Der warme Klang von Ahorn, Fichte und Palisander – der Glanz der Geige gepaart mit der kräftigen Resonanz der Marimba – damit möchten die Solisten ihr Publikum überzeugen.

Beginn des Konzerts unter dem Titel „Tag Traum Tanz – ein musikalisches Erlebnis in Bausch und Bogen“ mit dem Lübecker Duo in der Schlosskirche ist um 17 Uhr. Es findet in Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Jacobi statt.

Karten zum Preis von 16 Euro sind im Vorverkauf bei der Schreibwarenhandlung Papierus in Osterode, auch unter der Telefonnummer 05522/920510, und an der Abendkasse erhältlich. Für Kinder im Alter von bis zu 10 Jahren ist der Eintritt frei.