Künstlerin Marian van der Meer stellt in Osterode aus

Osterode. „Einsicht in Sicht“ heißt die Ausstellung, die vom 18. März bis 8. April im Haus „Kunst Am Schilde“ in Osterode zu sehen ist

Die Künstlerin Marian van der Meer wird vom 18. März bis zum 8. April im Haus „Kunst Am Schilde“ in Osterode eine Ausstellung mit dem Namen „Einsicht in Sicht“ präsentieren. Die Künstlerin selbst wird auch immer wieder an Ausstellungstagen anzutreffen sein.

Der gebürtigen Holländerin Marian van der Meer ist das Haus Am Schilde 2 längst nicht mehr unbekannt. Erstmals war sie dort, als die Ausstellung „Vier“ zu sehen war. In einem Gespräch mit Galeristin Sabine Tippach äußerte sie den Wunsch, dass sie dieses unter Denkmalschutz stehende Gebäude fasziniert und sie darin auch mal ausstellen wolle. Erste Arbeiten von van der Meer waren dann bereits bei der Weihnachtsausstellung zu sehen.

36 Exponate zu sehen

Für die jetzige Ausstellung hat sie schon im Januar 36 Exponate auf die weite Reise von Amsterdam nach Osterode geschickt. Diese integrieren sich mittlerweile gut in das nicht perfekte Umfeld des teilrenovierten Fachwerkhauses, das von den Eigentümern für Ausstellungszwecke zur Verfügung gestellt wird.

Die Begeisterung der Künstlerin für das Gestalterische – das Experimentieren, Erforschen und Verblüffen der Besucherinnen und Besucher – zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeiten. Denn bevor sie ein Projekt beginnt, geht dem immer die Frage voraus: „Wie mache ich es?“ Das Endresultat sieht sie dann bereits vor sich und sucht gleichzeitig beim Manipulieren der verwendeten Materialien nach den Grenzen des Machbaren.

Techniken und Materialien

Dafür verwendet sie unterschiedlichste Techniken und Materialien, wie beispielsweise das Weben, Spitze klöppeln, Stricken, Sticken und Papierarbeiten (Origami). Marian van der Meer hofft, dass ihre Exponate bei den Betrachtenden die Frage aufwirft: „Wie wird das gemacht?“ Diesen bunten und abwechslungsreichen Weg der Kunst begann die Künstlerin 2019, als sie gebeten wurde, für das Shakespeare-Stück „Macbeth“ in Amsterdam aus Textilien einen Wald zu erschaffen. Dabei habe sich ihr eine neue Welt der Kreativität eröffnet. Und sie entdeckte, dass sie alte Techniken auf neue Art und Weise einsetzen kann. Marian van der Meer freut sich schon auf die Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern.

Öffnungszeiten der Ausstellung sind: montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr und am verkaufsoffenen Samstag, 2. April, von 13 bis 18 Uhr.