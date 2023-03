Turm der Backstein-Kirche in Osterode bekommt neues Dach

Osterode. Kran in Osterode am Harz im Einsatz: Der Turm der St. Johannis-Kirche im Stadtteil Freiheit wird derzeit neu bedacht.

Ein riesiges Gerüst, ein Aufzug, ein Lastenkran und schwindelfreie Dachdecker: Im Zusammenspiel von Technik und Manpower erfolgt derzeit die Eindeckung des Turms von St. Johannis in Osterode mit einer neuen Dachhaut.

Straße eingeengt

Noch drei Wochen werden die Arbeiten andauern, ein Baugerüst engt während dieser Zeit die Straße aus und in Richtung Freiheit ein. In den letzten Jahren hat stürmischer Wind laut Pfarramt so manchen Ziegel herausgerissen, der dann in die Tiefe stürzte.

Die Kosten für die Dachsanierung bestreiten die Katholische Pfarrgemeinde St. Johannis der Täufer und das Bistum Hildesheim.

Zur Geschichte

Um die Jahrhundertwende lebten über 600 Katholiken in und um Osterode. Daher entschloss sich die Gemeinde, eine eigene Kirche zu bauen.

Sie wurde nach Plänen von Baurat Mende aus Osterode als Hallenkirche aus rotem Backstein errichtet und 1904 vollendet.