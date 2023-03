Internationaler Frauentag: Vortrag mit Diskussion bei Piller

Osterode. Gleichstellungsbeauftragte der TU Clausthal hält einen Impulsvortrag zum Thema „Frauen in der Technik” bei Piller in Osterode. Das sind die Inhalte.

Anlässlich des internationalen Weltfrauentags am 8. März, wurden die Piller Mitarbeiterinnen am Standort Osterode zu einer Veranstaltung eingeladen.

Technik gelte schon lange als Männerdomäne. Gerade deshalb sei die Gewinnung weiblicher Fachkräfte wichtig, damit wertvoller Input im Bereich der Technik nicht verloren gehe, so das Unternehmen. Frauen würden nur einen Bruchteil der Arbeitskräfte ausmachen, die in den technischen Berufen tätig sind. Bei Piller beträgt der Frauenanteil 17 Prozent.

Probleme des täglichen Lebens für berufstätige Frauen

Dr.-Ing. Natalia Schaffel-Mancini, Gleichstellungsbeauftragte der TU Clausthal, war am Weltfrauentag zu Besuch und hat mit einem Impulsvortrag zum Thema „Frauen in der Technik” Einblicke in das gesamte Spektrum der Gleichstellung gegeben, um das Verständnis für dieses Thema langfristig zu verbessern. In einer Umfrage wurden die Piller Mitarbeiterinnen befragt, wie sie es geschafft haben, im Unternehmen Fuß zu fassen und was sie weiterhin benötigen, um noch erfolgreicher zu werden.

Diese und weitere Themen wurden anschließend in einer Diskussionsrunde erörtert, die die Probleme des täglichen Lebens für berufstätige Frauen verdeutlichte. Eins davon stellt die aktuelle Situation der Kinderbetreuungszeiten in Kindergärten und Schulen während der Ferien dar – eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Vormittag endete mit der Überreichung einer Rose an alle Teilnehmerinnen und einem gemeinsamen Essen.