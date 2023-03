Kultur im Harz Osteroder Jazzfreunde starten mit Volldampf in die neue Saison

Hermans Dixie Express spielte in der Bahnhofsgaststätte Henkel in Petershütte.

Osterode. Erstes Konzert der Jazzfreunde aus Osterode am Harz im Jahr 2023: Zu Gast ist Hermans Dixie Express in Petershütte. So war’s.