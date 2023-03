Wo waren Wernher von Brauns Geheimakten im Harz versteckt?

Die Februar-Ausgabe von „Unser Harz“ ist jüngst im Fischer & Thielbar Verlag erschienen und für Interessierte ab sofort käuflich über den Verlag zu erwerben.

Zweimal Geschichte des Nationalsozialismus

Zwei Themen im Heft widmen sich der Geschichte des Nationalsozialismus. Dr. Thomas Droste, Lehrer an der Oberschule Seesen, geht der Frage nach, wie junge Menschen an die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus herangeführt werden können und stellt dafür das Filmprojekt „Das „Tschlandmal“ von Seesen“ vor.

1944 wurde die Forschung und Entwicklung der „Vergeltungswaffe 2“ (V2), der damals modernsten Raketenfabrik der Welt, von Peenemünde nach Mittelbau-Dora bei Nordhausen verlegt. Als die Alliierten näher kamen, mussten die brisanten Unterlagen sicher untergebracht werden. Dr. Friedhart Knolle untersucht, wie diese Akten in den Eisenkuhlenstollen bei Liebenburg-Dörnten gelangt sind und dort entdeckt wurden.

Heimatmaler, Eichelhäher, Meerrettich auf Platt

Über den Heimatmaler Ferdinand Thomas berichtete K.-G. Fischer im Oktoberheft 2022, jetzt stellt er die besondere Geschichte eines großformatigen Gemäldes von 1912 vor, das in der Eingangshalle der Rübeländer Höhlen für Braunlage warb, bis der Eiserne Vorhang eine Werbung für einen westdeutschen Ort in ostdeutscher Höhle nicht mehr zuließ. Was nach der Wende mit dem Bild passierte, berichtet der Autor in seinem Artikel.

Von Ingrid Kreckmann gibt es zwei Berichte: Sie stellt uns den Eichelhäher vor, einen der schönsten heimischen Vögel, dessen blau-weiß-schwarzen Federn jeder kennt. Ihren Artikel über den Meerrettich hat sie von Anneliese Grobecker ins Schwiegerhäuser Platt übersetzen lassen.

Nachrufe auf Brocken-Benno und Ekkehard Reiff

Mit Benno Schmidt ist eine Legende gestorben – bundesweit hat er als „Brocken-Benno“ von sich Reden gemacht. Dass er sich unermüdlich für die Belange des Nationalparks und Naturschutzes eingesetzt hat, zeigt Roland Pietsch in seinem Nachruf.

Weniger medienwirksam und doch für die Heimatforschung so wichtig war das Wirken von Ekkehard Reiff. Auch er ist im letzten Jahr gestorben. Die Herren Dr. Denecke, Hillegeist und Kielgast würdigen sein Werk.

Aus dem Inhalt:

Dr. Friedhart Knolle: Die Peenemünder Geheimakten Wernher von Brauns im Eisenkuhlenstollen der Grube Georg-Friedrich bei Liebenburg-Dörnten

Uwe Fricke: Die Heuscheune im Bodetal bei Thale Karl-Günther Fischer: Ein Thomas-Bild im Spielfeld der Systeme

Dr. Thomas Droste: Mit Schülern und Schülerinnen den Nationalsozialismus aufarbeiten

Ingrid Kreckmann: Einiges zu Markwart, dem Eichelhäher

Ingrid Kreckmann (ins Plattdeutsche übertragen von Anneliese Grobecker): Marreick is eine beliewete Gewürzplante

Nationalpark-Forum: In memoriam Benno Schmidt alias Brocken-Benno (1932 – 2022)

