Pkw-Brand in Osterode: Auto völlig zerstört

Osterode. Zu einem Pkw-Brand ist es Samstagfrüh in Osterode am Harz gekommen. Der Polizeibericht.

Am Samstag gegen 1 Uhr ist in Osterode ein Auto in Brand geraten. Die Ursache ist bisher nicht bekannt, berichtet die Polizei und sucht Zeugen. Die Freiwillige Feuerwehr Osterode löschte das Feuer in der Wilhelm-Raabe-Straße.

Durch den Brand wurde der Opel Vectra völlig zerstört sowie der Asphalt beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

