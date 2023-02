Musikzug der Feuerwehr Schwiegershausen begeistert Publikum

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Schwiegershausen ließ nach zweijähriger Zwangspause die Tradition „Neujahrsfrühschoppen“ wieder aufleben und hinterließ nach einem vierstündigen Auftritt auf der Bühne des Saales vom Gasthof Ohnesorge ein begeistertes Publikum.

Die Musikerinnen und Musiker bewiesen vom ersten bis zum letzten Ton, dass ihnen Corona die Liebe zur Musik in keiner Weise nehmen konnte. Im Gegenteil, denn das Konzert bot mehrere Highlights. Für eins davon sorgten Anna-Sophie Kreinacke und Wolfgang Wode, als sie am Flügelhorn „My Secret Lovesong“ des niederländischen Komponisten und Musikers Kees Vlak spielten. Ihr solistisches Können präsentierten Frederik Berner am Tenorhorn und Kilian Strüver am Bariton mit dem Stück „Im Doppelpack“ - einer böhmisch-mährischen Polka von Jörg Bollin.

Begrüßungsworte in Versform

Dirigent Thomas Jünemann und der erste Vorsitzende, Wolfgang Wode, gaben zwischendurch eine Gesangseinlage zu der böhmischen Polka „Kannst du Knödel kochen“. Wie gewohnt führte Marcel Sonntag durch das Programm und gab seine Begrüßungsworte in Versform wieder. Die lauteten unter anderem: „Ich bin so gerne Musikant, auf jeden Auftritt sehr gespannt. Gemeinsam wollen wir an diesem Morgen, fernab von Kummer, Krieg, Krankheiten und Sorgen, bis in den Nachmittag hinein, fröhlich und gelassen sein.“

In den Versen dankte er Thomas Jünemann dafür, dass er weiter mit viel Elan den Taktstock schwingt. Der Musikzug präsentierte ein durchweg gemischtes Repertoire, bei dem Oldies mindestens ebenso begeisterten Beifall erhielten wie neu einstudierte Lieder. Das Konzert war sowohl für die Musikerinnen und Musiker als auch für das Publikum ein sichtlich freudiges Ereignis.