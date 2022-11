Angebote der Kreiswohnbau für Osteroder und Herzberger

Im Rahmen der drei eingerichteten Stadtteiltreffs in Osterode und Herzberg der Kreiswohnbau Osterode gibt es diverse Beratungen, die für Mieter und auch für Stadtteilbewohner, die nicht Kunde der Kreiswohnbau sind, kostenlos sind.

Dabei versucht die Kreiswohnbau in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens den Menschen zur Seite zu stehen. So gibt es eine Formular- und Antragsberatung durch den Landkreis Göttingen, eine Schuldnerberatung durch die Caritas und natürlich eine Beratung der Kreiswohnbau zu allen Fragen rund ums Wohnen in ihren Häusern. Diese Beratungen finden regelmäßig statt, und wer Bedarf hat, kann sich die Termine im Veranstaltungskalender auf der Website des Unternehmens anschauen. Eine Terminreservierung per Telefon ist erwünscht.

Von Hausaufgabenhilfe bis Aktiv-Senioren

Aber auch die anderen kleinen Veranstaltungen in den Stadtteiltreffs helfen, den Alltag zu meistern. Es gibt zum Beispiel im Stadtteiltreff in Osterode eine Hausaufgabenhilfe für Kinder von 6 bis 10 Jahren und einen Kindertreff für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Beim internationalen Frauentreff in Zusammenarbeit mit STARQ finden Frauen aller Nationen Unterstützung und Gesellschaft. Nicht zu vergessen der Termin für die Aktiv-Senioren jeden Montag in Osterode und jeden Donnerstag in Herzberg. Auch hier geht es darum sich in Gesellschaft auszutauschen und beim Basteln und Singen eine schöne Zeit zu verbringen.

In Herzberg gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, Musikunterricht zu nehmen oder beim Sitztanz etwas gegen das Einrosten zu tun. Im Stadtteiltreff am Kastanienplatz trifft man sich in der Kaffeestube mit Schwung zum gemütlichen Beisammensein oder an jedem letzten Freitag zum Mietertreff zum Quatschen und Essen. Alle Veranstaltungen sind im Veranstaltungskalender der Kreiswohnbau im Internet zu finden.