Jürgen von der Lippe gastiert in Osterode

Osterode. Er liest am 5. Dezember aus seinem neuen Buch„Sex ist wie Mehl“ in der Osteroder Stadthalle. So kann man Karten erhalten.

Jürgen von der Lippe ist am 5. Dezember ab 20 Uhr zu Gast in der Stadthalle Osterode. Der „Leseonkel der Nation“ ist unterwegs. Im Reisegepäck hat er sein neues Buch „Sex ist wie Mehl“ plus „Best of bisher“ aus seinen bis dato erschienenen 15 Büchern. „Könnte ein langer, lachtränenreicher Abend werden“, so die Veranstalter.

Jürgen von der Lippe, der sich in mehr als 40 Jahren auf der Bühne, in Funk und Fernsehen mit Sendungen wie „So isses“, „Donnerlippchen“ oder „Geld oder Liebe“ im kollektiven deutschen TV-Gedächtnis verewigt hat, ist ein Titan der humorvollen und kurzweiligen Abendunterhaltung. Er ist bekennender Liebhaber der deutschen Sprache und ihrer präzisen Anwendung. Wenn er auf der Bühne steht, bleibt kein Auge trocken.

Pointensicher werden die Facetten des täglichen Lebens aufs Korn genommen und dem Zuschauer bleibt inmitten des Gag-Feuerwerks kaum Zeit zum Luftholen. Was ist eine Fünf-Eurosängerin, warum ist Sex wie Mehl, wer sagt: „Geh deine Oma melken“, aus welcher Küche stammt heiliges Geschnetzeltes, was ist Manna-Hamham und was macht ein Mönch mit einem Saxophon? „Ob diese Fragen Sie schon lange bewegt haben oder Ihre Neugier gerade erst geweckt wurde – nichts wie hin, wenn Jürgen von der Lippe aus seinem aktuellen Buch liest“, laden die Veranstalter ein.

Tickets sind erhältlich an der Theaterkasse der Stadthalle Osterode, Telefon 05522/91680-10, oder im Ticket-Shop unter www.osterode-stadthalle.de.