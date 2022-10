Satireshow: Max Goldt zu Gast in Osterode

Osterode. Göttinger Literaturherbst bringt Goldt am 29. Oktober in die Stadthalle in Osterode.

In diesem Jahr gastiert der gebürtige Göttinger Max Goldt, Stammgast beim Göttinger Literaturherbst, im Rahmen des 31. Festivals in der Stadthalle Osterode. Dort ist er mit seiner Satireshow am Samstag, 29. Oktober, live zu erleben. Er liest Texte voller scharfer Beobachtungen und hintergründigem Humor.

„Die lesende Legende Max Goldt, geliebt für seine Titanic-Kolumnen und sonstige Schreibereien, gibt erneut ‘wahre Wunder an Eleganz und Poesie’, so Schriftsteller Daniel Kehlmann, zum Besten“, wirbt der Göttinger Literaturherbst für die Lesung in Osterode. „Dieses Mal lässt er seine Pointen in Osterode am Harz vom Blatt und verzückt damit ebenso langjährige Fans wie Goldt-Neulinge. Ein sprachgenialer Abend mit dem Altmeister“, versprechen die Organisatoren.

Der Göttinger Literaturherbst präsentiert noch bis 6. November zahlreiche Lesungen von Starautorinnen und -autoren an verschiedensten Spielstätten in der Region. Und auch in diesem Jahr lässt sich das Festival digital erleben: 64 der Veranstaltungen stehen mit nur einem On-Air-Ticket bis Ende November unter literaturherbst-on-air.com als Streams bereit. Karten gibt es im Harz Kurier Service Center, Gipsmühlenweg, Osterode, unter www.konzertkasse.de, Hotline 0531/16606, unter literaturherbst.com und in der Stadthalle Osterode.