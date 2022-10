Straßensperrung: Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Baustelle in Osterode Osterode: Bauarbeiten in der Waldstraße schreiten voran

Die Harz Energie Netz GmbH hat den ersten Bauabschnitt der Baumaßnahme in der Waldstraße in Osterode am Harz planmäßig abgeschlossen. Seit dem 7. Juni 2022 erneuerte das Unternehmen dort vorsorglich Strom, Erdgas- und Trinkwasserleitungen und wechselte Hausanschlüsse aus.

In einem zweiten Bauabschnitt werden seit dem 10. Oktober nun auch die Versorgungsleitungen in der unteren Waldstraße saniert. Dafür muss die Waldstraße von der Einfahrt Fuchshaller Weg bis zur Berliner Straße vollgesperrt werden. Eine Umleitung für den Pkw- und Lieferverkehr ist ausgeschildert. Fußgänger und Fahrradfahrer werden über den Badegarten umgeleitet. Auch die Zufahrt zur Tankstelle Total Energie ist eingeschränkt. Alle betroffenen Anwohner wurden direkt informiert.

Die Harz Energie Netz bittet die betroffenen Bürger um Verständnis und die Verkehrsteilnehmer um gegenseitige Rücksichtnahme. Bis Ende 2022 sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Insgesamt wechselt die Harz Energie Netz rund 370 Meter Trinkwasserleitung, 330 Meter Erdgasleitung und 160 Meter Stromleitung aus. Rund 300.000 Euro investiert der regionale Netzbetreiber in die Modernisierung der Infrastruktur in diesem Bereich.