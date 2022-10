Osterode/Landkreis Göttingen. „Abenteuer Weltumrundung“ in der Stadthalle Osterode: Landkreis Göttingen unterstützt als erster in Niedersachsen die Initiative „Fly & Help“.

In Kaolack gehen die Arbeiten am „École Elhadj Mamadou Diouf“ zügig voran.

Am 28. Oktober Große Live-Show in Osterode unterstützt Schulbau im Senegal

Ein einzigartiges Projekt, eine einzigartige Show: Die Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“ findet am 28. Oktober in der Stadthalle Osterode statt. Der Landkreis Göttingen unterstützt die Show der Stiftung „Fly & Help“ und wirbt aktiv für den Schulbau im Globalen Süden.

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative „1.000 Schulen für unsere Welt“ setzt sich der Landkreis Göttingen dafür ein, Kindern Bildung zu ermöglichen, indem er Spenden für Schulbauprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern sammelt. Landrat Marcel Riethig freut sich auf den besonderen Abend, der im Landkreis Göttingen der Startpunkt der Initiative „1.000 Schulen für unsere Welt“ ist.

„Bildung ist gleichbedeutend mit Zukunft. Diese Initiative ist für mich eine echte Herzensangelegenheit“, so Riethig. „Als Landrat setze ich mich mit ganzem Herzen für weltweite Bildung ein und bin stolz, dass wir die Initiative als erster Landkreis in Niedersachsen unterstützen. Das ist Antrieb und Motivation zugleich. Ich hoffe am 28. Oktober auf viele Gäste und viele Spenden. Jeder Cent zählt!“

Das erste Projekt, das der Landkreis unterstützt, ist der Schulbau der Elhadj Diouf Foundation (EDF) im Senegal. Die EDF ist aus der Schulpartnerschaft zwischen dem Tilman-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode am Harz und der Partnerschule im Senegal hervorgegangen und plant aktuell ein eigenes Schulprojekt in Kaolack unter dem Dach der Initiative mit Unterstützung der Stiftung „Fly & Help“.

Die Show in der kommenden Woche wird vom Gründer der Stiftung präsentiert, der sich seinen Lebenstraum erfüllte und sein Abenteuer mit Hilfsprojekten verband: Reiner Meutsch tauschte seinen Schreibtisch gegen das Cockpit eines Kleinflugzeuges, um einmal die Erde zu umfliegen. Dabei stand jedoch nicht das Abenteuer im Vordergrund, sondern der Wunsch, Kindern in Entwicklungsländern den Schulbesuch zu ermöglichen. Von Oktober bis Dezember reist er durch ganz Deutschland und berichtet in einer zweistündigen Live-Show von seinen Erlebnissen aus 77 Ländern.

Auf das Publikum wartet eine Show der Emotionen und Naturschauspiele, verspricht der Landkreis in einer Ankündigung – vom Sandsturm in Mauretanien, einer rasanten Rikschafahrt durch Kolkata, rauchenden Vulkanen über den Anden oder mächtigen Gletschern auf Grönland. Anhand von Bildern und Videosequenzen berichtet der Weltenbummler von der Reise seines Lebens und der Arbeit seiner Stiftung seit 2010.

Unterstützung erhält er dabei von der Sängerin Yma América, bekannt aus dem Musical „König der Löwen“ sowie Akrobaten der afrikanischen Gruppe „ADESA“. Die Tickets sind kostenlos und können über die Stadthalle Osterode erworben werden. Für die Unterstützung der Initiative hat der Landkreis Göttingen ein Spendenkonto eingerichtet. Die Spenden fließen zu 100 Prozent in den EDF-Schulbau im Senegal.

Das Spendenkonto:

Empfänger: Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP; IBAN: DE 94 5739 1800 0000 0055 50; Verwendungszweck 1: Landkreis Göttingen; Verwendungszweck 2: Adresse des Spenders