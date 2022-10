Unfall mit mehreren Autos zwischen Herzberg und Osterode

Osterode. Mehrere Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen auf der Schnellstraße B243 Richtung Osterode am Harz kollidiert.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 243 von Herzberg nach Osterode ist es am Dienstagmorgen gekommen.

Gegen 7.45 Uhr waren in einer Entfernung zur sogenannten Leege-Kurve mehrere Autos zusammengestoßen. Der Verkehr in Richtung Osterode am Harz staute sich.

Wir planen diesen Artikel zu aktualisieren, sobald weitere Informationen vorliegen.