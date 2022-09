Osterode. Ein Kind auf einem Fahrrad ist in Osterode am Harz von einem Hund angesprungen und gebissen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Blaulicht Osterode Osterode: Hund beißt 12-jähriges Mädchen zweimal in Arm

Ein 12-jähriges Kind ist in Osterode von einem Hund gebissen worden. Das berichtet die Polizei.

Das Mädchen war demnach am Freitag gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad neben der Straße An der Bahn unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Lasfelder Straße wollte sie an einer Frau und deren Hund vorbeifahren.

Hund springt zwölfjährige Fahrradfahrerin in Osterode an

Als sich das Mädchen neben der Halterin befand, sprang sie der große, braune Hund an und biss sie zwei Mal in den linken Oberarm, so die Polizei. Die Frau habe sich anschließend mit ihrem Hund entfernt.

Die Polizei Osterode bittet Zeugen oder Personen, die die Frau oder den Hund kennen, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.