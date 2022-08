Batnight: Diese Aktionen sind in Osterode geplant

Osterode. Den Mausohren und Hufeisennasen auf der Spur: Am 27. August ist Europäische Fledermausnacht – Auch in Osterode sind Aktionen geplant.

Mausohren, Hufeisennasen oder Abendsegler: Fledermäuse haben nicht nur besondere Namen, sondern faszinieren auch mit ihren spektakulären Flugkünsten. Am Samstag, dem 27. August, ist den geschützten Tieren wieder die Europäische Fledermausnacht gewidmet, die Batnight.

Die Fledermaus AG des Nabu Osterode will am Samstag ab 19 Uhr allen Interessierten diese spannende Tiergruppe in Osterode am Kaiserreich vorstellen. „Seit Jahrzehnten gibt es diesen Termin in fast allen europäischen Ländern wo gemeinsam über unsere fliegenden Säugetiere berichtet wird“, erklärt Wolfgang Rackow, der Sprecher und Fledermausspezialist. Seit über 37 Jahren führt er mit seinen Freunden rund um den Kaiserteich etliche Aktionen durchführen, wie Detektorrundgang, um Fledermäuse zu sehen und hören, einen Netzfang wo die gefangenen Tiere mal ganz nah gesehen werden können und einen Infotisch im wunderschönen Naturgarten von Brigitte und Kalle Robbin direkt am Kaiserteich.

Infos, Bücher, Spezialitäten

Neben reichlich Infos, Büchern, Präparaten und leckeren Spezialitäten rund um die Fledermaus wollen die Fledermausschützerinnen und Fledermausschützer viel Informationen weitergeben und interessierte Fragen beantworten. David Anderson und Wolfgang Rackow sind in der Zwischenzeit ehrenamtlich und beruflich mit Fledermausschutz- und Forschung fast täglich unterwegs, um gefundene Tiere im ganzen Altkreis Osterode zu versorgen.

„Mich faszinieren die kleinen Säugertiere mit ihren enormen Flugleistungen, Ortstreue und Altersstrukturen bis heute“, so der Regionalbetreuer für Fledermausschutz des Landkreis Northeim Thomas Steinbüchel der auch mit dabei ist. Allerdings wird die Veranstaltung nur bei schönem, trockenem Wetter für Kinder, Erwachsene und Familien stattfinden.