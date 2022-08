Rotary-Motorradfahrer sind für den guten Zweck unterwegs

Vom 9. bis 16. Juli führte die große Jubiläumstour der Rotarischen Motorradfreunde mit Hans Walter Rusteberg, ehemals Polizeidirektor des Polizeikommissariats Northeim, und Ehefrau Sigrid nach Tschechien, wie sie erzählen, bei schönstem Wetter.

Unterschiedlichste Landschaften und historischen Orte wurden „erfahren“, beispielsweise Karlsbad, der Kegelberg Jested, das Riesengebirge, die Adersbacher Felsenstadt sowie die Burg Bouzov und die Macocha-Schlucht mit den dazu gehörenden Höhlen.

Wie zur Melodie von Smetana

Ein weiteres Highlight der Tour war Cesky Krumlov (Krumau) an der Moldau mit ihrer historischen Altstadt und dem Schloss aus dem 13. Jahrhundert. „Seit 1992 ist die Stadt in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen. Wir sind dann wie zu einer Melodie von Smetana durch den zauberhaften Böhmerwald nach Pilsen gekurvt“, schwärmt Rusteberg zurückblickend von dem Erlebnis.

Die Tschechien-Tour endete mit einem feierlichen Abendessen und einer „formidablen Spende“ für die Organisation „Nummer gegen Kummer“, die Kindern, Jugendlichen und Eltern ein kompetenter Ansprechpartner bei Sorgen und Ängsten ist.

Mit inzwischen 500 Mitgliedern

Wie Rusteberg weiter berichtet, sind inzwischen 500 rotarische Mitglieder in dem für Österreich, Deutschland und Schweiz (AGS) vor über 20 Jahren gegründeten Chapter des „International Fellowship of Motorcycling Rotarians“ (IFMR) organisiert. Rund 20 Motorradtouren national, aber auch international werden in jedem Jahr von Tourguides geplant und durchgeführt.

Hans Walter Rusteberg auf Tour. Foto: Privat

Neben der Pflege der rotarischen Freundschaft, Besichtigungen und dem gemeinsamen Fahren steht auch das rotarische Motto „Service Above Self“ im Fokus. Auf jeder Tour wird für entsprechende Spendenziele tatkräftig gespendet und damit dem rotarischen Gedanken des Dienens Rechnung getragen. Als motorradbegeisterter Rotarier und pensionierter Polizeibeamter nimmt Rusteberg immer wieder mit seiner Frau an diesen Touren teil. So auch 2021 an einer Tour für die Teilnehmer aus ganz Deutschland in den Harz. Eine Station der dreitägigen Tour war dann auch Osterode.

Kinderschutzbund Braunlage

2021 konnten trotz coronabedingt reduzierten Touren 33.500 Euro für lokale, nationale und internationale humanitäre und soziale Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem erhielt der Kinderschutzbund Braunlage nach einem Besuch der Verantwortlichen im Basishotel eine Spende in Höhe von 4.000 Euro. Zusätzlich wurden 2021 nach einem Spendenaufruf des IFMR-Vorstandes weitere 30.000 Euro zweckgebunden für die Opfer der Überschwemmungskatastrophe im Sommer zur Verfügung gestellt.

Rusteberg: „Das enge rotarische Netzwerk bewährt sich auch hier: zahlreiche Kontakte zu rotarischen Freunden in den Clubs der von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete helfen, die Mittel zielgerichtet einsetzen zu können. Insgesamt wurden damit im Jahr 2022 beeindruckende Meilensteine erreicht: Die Spendenmarke von 400.000 Euro wurde mit der Jubiläumstour überschritten.“

Mehr als 800 Teilnehmer nahmen bisher an den diesjährigen Touren teil. Auch wenn die Motorradsaison noch nicht zu Ende ist: Sigrid und Hans Walter Rusteberg freuen sich schon auf die nächste Saison und die finanzielle Unterstützung, die durch die Rotarischen Motorradfreunde geleistet werden kann.