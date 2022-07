Kreis investiert in Sanierung und Digitalisierung von Schulen

In der BBS I in Osterode werden unter anderem Klassenräume saniert (Archiv).

Mit Investitionen im Volumen von mehr als 5,4 Millionen modernisiert der Landkreis Göttingen derzeit die Schulen in seiner Trägerschaft. Das teilt die Verwaltung in einer Nachricht mit. Brandschutz, Barrierefreiheit, energetische Maßnahmen, die Erneuerung von Heizungs- und Sanitärinstallationen und der Umbau von Klassen- und Fachräumen werden demnach vom Gebäudemanagement des Landkreises durchgeführt.

Ein Schwerpunkt seien Elektroinstallationen für die weitere Digitalisierung der Schulen. Gut 2,5 Millionen Euro sind laut Verwaltung im Rahmen des Digitalpaktes dafür bereits bewilligt. Damit werde die entsprechende Infrastruktur wie Glasfaseranschlüsse, Datennetze und Netzwerkkomponenten sowie Präsentationstechnik erstellt; aber auch Serverhardware, PCs, Notebooks, Monitore, Tablets sowie erforderliche Lizenzen werden aus diesen Mitteln bestritten. Die IT-Abteilung des Landkreises und der Fachbereich Bildung koordinieren das Programm und stimmen sich eng mit dem Gebäudemanagement ab.

640.000 Euro für die BBS I

Ergänzende Investitionen leistet der Landkreis Göttingen in Ausstattung, Einrichtung und Material für die Schulen in seiner Trägerschaft. Möbel für Unterrichts- und Büroräume, Ausstattung und Material für Fachräume, Mobiliar für Aufenthaltsbereiche sowie Fahrzeuge wie Laubsauger und Traktoren oder auch Werkzeuge für Hausmeister werden durch den Fachbereich Bildung beschafft Dafür sind 410.000 Euro vorgesehen.

Die umfangreichsten Investitionen fließen in das Grotefend-Gymnasium Münden, hier werden Elektroinstallationen und Fenstersanierungen im Umfang von 960.000 Euro durchgeführt; in die BBS I Osterode am Harz, mit den Vorarbeiten für den Anbau einer Fluchttreppe und der Sanierung von Klassenräumen mit zusammen 640.000 Euro; in die Oberschule Bad Sachsa, bei der zwei Fluchttreppen für 550.000 Euro erneuert werden; in die BBS Ritterplan Göttingen mit Elektroinstallationen und der Erneuerung der Lehrküche für insgesamt 415.000 Euro; und in die Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt, bei der Elektroarbeiten und der Einbau von Akustikdecken mit 400.000 Euro zu Buche schlagen.

1,7 Millionen im Altkreis

An 18 der 29 allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises finden derzeit Baumaßnahmen statt. Einige Bauprojekte sind umfangreich und laufen bereits schon bzw. noch über einen längeren Zeitraum. Andere Bauprojekte befinden sich in der Vorbereitung.

An den kreiseigenen Schulen im Bereich des Altkreises Osterode investiert der Landkreis Göttingen in Summe 1.755.000 Euro.

Die Maßnahmen im Einzelnen

Die bereits genannten Investitionen an den BBS I Osterode am Harz umfassen 560.000 Euro für den Anbau einer fünfgeschossigen Fluchttreppe sowie die Sanierung von Klassenräumen, inklusive des Einbaus von Akustikdecken.

Mit 550.000 Euro ist die oben schon erwähnte Erneuerung von zwei vorhandenen Fluchttreppen an der OBS Bad Sachsa eine weitere wesentliche Investition des Schulträgers Landkreis Göttingen. An der KGS Bad Lauterberg fließen 200.000 Euro in den Brandschutz; konkret den dritten Bauabschnitt der ganzjährigen Maßnahme mit der Ertüchtigung von Türen, Wänden und Ausgängen. Die Wartberg-schule in Osterode steht mit zwei Baumaßnahmen auf der Liste des Gebäudemanagements. Es geht um Brandschutz und Barrierefreiheit durch die Ertüchtigung von Türen und Wänden (100.000 Euro) bzw. den Einbau eines Behinderten-WC in Haus II (25.000 Euro).

150.000 Euro sind für die OBS Hattorf vorgesehen. Investiert wird in die Erneuerung von Rauchschutztüren und Wandverkleidungen. Der Brandschutz wird an der OBS Badenhausen verbessert. 50.000 Euro fließen in die Errichtung einer Fluchttreppe. Eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage wird an der Realschule auf dem Röddenberg eingebaut. Kostenpunkt: 40.000 Euro.