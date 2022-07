Werden Sie Teil unseres Teams

Eines vorweg: In Zeiten, in denen die ungefilterten Nachrichten in sozialen Medien uns Konkurrenz machen und Rechte Gruppen und Verschwörungstheoretiker auf Demonstrationen „Lügenpresse“ schreien, ist es nicht immer leicht, bei einer Zeitung zu arbeiten. Besonders in Krisen sind unabhängige Lokalzeitungen als verlässliche Informationsquelle vor Ort aber wichtiger denn je, um die Pressefreiheit als eines der wichtigsten Güter der Demokratie zu bewahren. Davon ist auch das Teams des Harz Kurier überzeugt.

Um unsere Leserinnen und Leser in den sich wandelnden Zeiten bestmöglich mit den Themen versorgen zu können, die sie wirklich bewegen, haben wir beim Harz Kurier in den vergangenen Monaten einiges verändert. Ihnen mehr qualitätvolle, lokale Geschichten zu liefern, das ist stets unser Anliegen. Aber auch das engagierteste Team schafft es nicht, all die spannenden Termine und Ereignisse, alle Themen in Gänze abzudecken, allen Vereinen, Verbänden, allen Veranstalterinnen und Veranstaltern gleichermaßen gerecht zu werden. Daher suchen wir Sie als freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter für den Harz Kurier, um in unserem Auftrag Geschichten aus der Region für die Region zu schreiben.

Ob Sie als Rentnerin oder Rentner mit reichem Sozialleben in Ihrer Stadt oder Ihrem Ort eine Herausforderung suchen, oder sich als Schülerin oder Schüler, als Studentin oder Student noch ein Taschengeld hinzuverdienen möchten – Als Repräsentant des Harz Kurier besuchen Sie spannende Termine, lernen interessante Menschen kennen und erzählen die Geschichten, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wirklich interessieren. Denn wer wüsste das besser als Sie?

Was Sie mitbringen müssen

Gute Deutschkenntnisse und eine solide Rechtschreibung sind die wichtigste Voraussetzung, um Texte für den Harz Kurier zu schreiben. Bringen Sie darüber hinaus noch Kreativität, Freude am Schreiben und ein gutes Gefühl für Sprache mit, ist das besonders vorteilhaft. Natürlich freuen wir uns auch über Menschen mit ersten Erfahrungen im journalistischen Schreiben, zwingend erforderlich sind sie aber nicht, denn gemeinsam mit unseren Redakteurinnen und Redakteuren erarbeiten wir im Laufe der Zeit gerne, worauf es beim Schreiben ankommt. Gefragt ist außerdem ein wenig Flexibilität – zeitlich, um Termine in unserem Auftrag zu besuchen und zeitnah die Berichte darüber zu verfassen, und räumlich, idealerweise mit Führerschein und eigenem Auto. Da wir in der Redaktion inzwischen ausschließlich digital arbeiten, sind ein eigener Computer, ein E-Mail-Programm und die nötigen Kenntnisse im Umgang damit unbedingt erforderlich. Auch ein Smartphone und eine eigene Kamera sollten Sie mitbringen.

Doch was bieten wir Ihnen, abgesehen von der Möglichkeit, an der lokalen Tageszeitung mitzuwirken? Zunächst einmal natürlich die Chance, sich aktiv und kreativ mit Themenvorschlägen, Formaten und Inhalten einzubringen – wenn Sie möchten auch digital. Als Freier Mitarbeiter oder Freie Mitarbeiterin sind Sie im Altkreis Osterode außerdem immer dabei, wenn etwas spannendes passiert. In viele Veranstaltungen erhalten Sie Einblicke, die Bürgerinnen und Bürger so nur selten bekommen.

Außerdem kann die Arbeit bei uns, Sie beruflich weiterbringen: Gerade für junge Menschen, die zwischen Schule und Studium oder Ausbildung oder begleitend dazu Berufserfahrungen im Bereich Journalismus sammeln möchten, kann die freie Mitarbeit ein tolle Möglichkeit sein, erste Referenzen für den Berufseinstieg zu sammeln. Selbstverständlich wird Ihre Arbeit für den Harz Kurier auch vergütet.

Neugierig geworden? Besonders freuen wir uns über Interessierte aus dem Bereich Bad Lauterberg und Bad Sachsa, aber auch aus allen anderen Teilen des Altkreises. Auch alle, die Lust haben über die Grenzen des Altkreises hinaus zum Beispiel im Oberharz Themen aufzuspüren und darüber zu schreiben, sind als Bewerberinnen und Bewerber willkommen.

Wenn Sie Lust haben, Teil des Teams zu werden und mehr über die Aufgaben sowie über die Konditionen erfahren möchten, melden Sie sich gerne per mail an redaktion-harzkurier@funkemedien.de und fügen Ihrer E-Mail idealerweise gleich Informationen über sich und Ihre Motivation hinzu. Im Anschluss können wir beraten, ob und unter welchen Voraussetzungen wir zusammen arbeiten können. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.