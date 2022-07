Dieses Wochenende in Osterode: Langer Shopping-Samstag

Am Samstag wird es wieder bunt in Osterode – Aktionen und ein vielfältiges Programm stehen bereit.

„Alles bunt“ ist am kommenden Samstag, 23. Juli, das Motto in der Osteroder Innenstadt, wenn zahlreiche Ballons in den Himmel steigen werden. Ein buntes Fest mit verschiedenen Aktionen, darunter einem verkaufslangen Samstag, Kinderkarussell und Mitmachaktionen soll Spaß und Abwechslung für die ganze Familie bieten.

Bereits im vergangenen Jahr kam die Aktion gut an, insbesondere das große gemeinsame Ballonsteigenlassen auf dem Kornmarkt, wie Christian Dolle schildert. Das soll auch diesmal wieder Teil des Programms sein, eingeläutet durch eine kleine Andacht. Daniel Li vom Verein für Tourismus und Marketing und Simone Kruse, Inhaberin des Spielzeugladens, haben diese Aktion geplant, bei der Kinder zuvor die Möglichkeit haben, ihre Wünsche auf Karten zu schreiben oder malen und sie dann mit den bunten Ballons in den Himmel steigen lassen.

Verkaufslanger Samstag

„Osterode ist bunt!“ ist ein farbenfrohes Programm in der kompletten Fußgängerzone geplant, erklärt die Stadt Osterode auf ihrer Internetseite. Mit Speis & Trank, Kinderkarussell und Mitmachaktionen für die Kids, Musik und Ständen soll auch bei einen verkaufslangen Samstag von 14 bis 20 Uhr nach Lust und Laune eingekauft werden können.

Als Pastor Sascha Barth von der Ballonaktion in Osterode hörte, stimmte er sofort zu, sich mit einzubringen, da für ihn die Kirche nun mal dort sein sollte, wo die Menschen sind, und da das Thema Wünschen auch einfach passend ist, wie er fand.

Aus der ursprünglichen Idee des Pastors wird jedoch nichts: Denn leider ist Sascha Barth kurzfristig erkrankt, wie Dolle weiter informiert. Jedoch wird die Andacht am Samstag trotzdem stattfinden, Pastorin Johanna Friedlein ist kurzfristig für den Erkrankten eingesprungen und freut sich in ihrer neuen Rolle ebenso auf die gemeinsame Aktion mit vielen Eltern und Kindern in der Stadt am kommenden Samstag.

So macht man mit

Kinder, die ihre Wünsche ebenfalls in Richtung Himmel schicken wollen, aufgepasst: Ab 17.30 Uhr gibt es die Ballons am Samstag am Spielzeugladen für alle, die sich dort zuvor ein Kärtchen abgeholt haben. Um 17.45 Uhr folgt dann eine Andacht mit Liedern und Gedanken zu unseren tiefsten Wünschen, bevor pünktlich um 18 Uhr die bunten Ballons in den Himmel über Osterode steigen.